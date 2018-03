Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr Unfälle im Kreis Pinneberg +++ Wedel fördert Sport +++ Warnanlage für Elmshorns Eisenbahnbrücke +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. März 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Es bleibt gefährlich auf Straßen und Radwegen des Kreises Pinneberg. Erneut ist die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr angestiegen. Das geht aus dem Verkehrssicherheitsbericht 2017 der für den Kreis Pinneberg zuständigen Polizeidirektion Bad Segeberg hervor. Erfreulich: Bei den Unfällen wurden weniger Menschen verletzt als im Jahr zuvor. Aber: Sechs Menschen starben 2017 bei Verkehrsunfällen.

Wedel Der Krach im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport um einen Sportentwicklungsplan für Wedel am Mittwochabend war dem Wahlkampf geschuldet. 2011 war ein erster Vorstoß an Kürzungen gescheitert. Gewerbesteuereinbußen hatten damals Haushaltsdisziplin eingefordert. Die Grünen wagten nun einen neuen Versuch und stellten Anfragen, um zuerst den Ist-Zustand zu ermitteln. Die CDU, damalige Kürzungspartei, überholte und legte gleich einen Antrag vor.

Elmshorn Die Durchfahrtshöhe beträgt 2,40 Meter und das wird auch per Schild angezeigt. Allen Hinweisen zum Trotz: Fast jeden Monat bleibt ein Lastwagen im Tunnel unter der Eisenbahnbrücke in der Geschwister-Scholl-Straße in Elmshorn stecken. Oft mit kleinen, manchmal aber auch mit großen Folgen für den Bahnverkehr – und den Verkehr im Stadtgebiet, der angesichts der Tunnelsperrung schnell zusammenbricht. Einmal pro Jahr ist auch die Fußgängerbrücke der Stadt betroffen. Die Bahn und die Stadt wollen jetzt gemeinsam das Problem aus der Welt schaffen – mit einer Höhenwarnanlage. Die Kosten liegen bei zirka 72.000 Euro. Die Deutsche Bahn ist bereit, davon die Hälfte zu übernehmen.

Pinneberg Kiel hat vier Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen für den Pinneberger Haushalt 2018 genehmigt. Nun hat die Verwaltung der Politik einen Vorschlag unterbreitet, auf welche Projekte das Geld verteilt wird. Etwa 1,3 Millionen Euro sind für die Bau- und Planungskosten der Westumgehung vorgesehen, 1,7Millionen Euro fließen in die Erschließung der Müßentwiete. Das Gewerbegebiet soll noch dieses Jahr vermarktet werden, Investoren stehen in den Startlöchern.

Barmstedt Das ehrgeizige Großprojekt, auf dem Areal an der ehemaligen Genossenschaftsmühle am Nappenhorn in Barmstedt einen modernen Wohnpark für 72 Wohnungen mit insgesamt 3400 Quadrametern Wohnfläche zu errichten, konkretisiert sich. „Die Bauanträge sind gestellt und alle dafür erforderlichen Fragenstellungen im Vorfeld geklärt worden“, erklärt Thies Bogenschneider von der alpha-Projektentwicklung aus Bad Schwartau und fügt hinzu: „Wir werden jetzt mit den Ausschreibungen beginnen, so dass im Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.“

Quickborn Im Verein Spieliothek Quickborn haben die Planungen für den Umzug in neue Räumlichkeiten begonnen. Während der Jahreshauptversammlung wurde deutlich, wo der Schuh drückt: Noch bleibt die Sorge, der von der Stadt genannte Termin könnte erneut verschoben werden. Außerdem gibt es noch keine Lösung für das Problem, wie etwa die in drei Jahren leidenschaftlicher Bastelarbeit gebaute Landschaft mit Modelleisenbahn transportiert werden kann.

Schenefeld Der Satiriker Henning Venske machte während seiner Abschiedstour Station in Schenefeld. Unter anderem die Bundespolitik bekam ihr Fett weg. Venskes Liebe gehört dem bissigen Kommentar. „Toleranz ist nur eine bequeme Ausrede für Leute, die sich nicht zwischen Ja und Nein entscheiden können“, sagte er. Venske unterhielt gemeinsam mit Musiker Frank Grischek das Publikum mit einer geistreichen Mischung aus Kabarett und Musik.

Hamburg Seit Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ zum Fund der Leichenteile einer Prostituierten in Hamburger Gewässern sind bei der Polizei innerhalb einer Woche 54 Hinweise eingegangen. „Die Abarbeitung der Hinweise ist zurzeit noch nicht abgeschlossen“, sagte ein Polizeisprecher. Neue Ermittlungsansätze seien zunächst noch nicht absehbar.

Schleswig-Holstein Um 1,2 Milliarden Euro oder 20 Prozent sind die „integrierten Schulden“ der Kommunen in Schleswig-Holstein innerhalb von vier Jahren auf 7,3 Milliarden Euro gestiegen. Vergleichszeitraum sei 2012 zu 2016 gewesen, teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mit. Damit liege jetzt die bisher zweite entsprechende Erhebung vor.