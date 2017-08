Mehr Touristen im Kreis Pinneberg

Urlaubsziel Kreis Pinneberg? So weit ist es noch nicht. Dennoch ist der Kreis keineswegs ein weißer Fleck auf der Landkarte der Reisenden. Die Zahl der Übernachtungen ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sogar gestiegen. Dabei ist Helgoland an Beliebtheit nach wie vor nicht zu schlagen. Aber auch Quickborn erfreut sich großer und zugleich steigender Beliebtheit. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistikamts Nord hervor.

Nach dieser Statistik, in der die acht wichtigsten Anlaufziele im Kreisgebiet erfasst sind, gab es von Januar bis Juni 278 860 Übernachtungen Auswärtiger im Kreis Pinneberg. Das ist knapp ein Prozent mehr als im Vorjahr.

Ziel Nummer eins war und ist Helgoland, die einzige deutsche Hochseeinsel. 93502 Übernachtungen wurden dort in der ersten Jahreshälfte 2017 verzeichnet. Das sind allerdings 3,5 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2016. Über einen Zuwachs in Höhe von 5,1 Prozent konnten sich die Hotel-Besitzer in Quickborn freuen. Das waren genau 46 614 Übernachtungen. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Das Statistikamt Nord zieht nur Beherbungsstätten mit mehr als zehn Betten für die Erhebung heran. Insgesamt profitieren viele Kommunen im Kreis Pinneberg auch von der steigenden Zahl der Hamburg-Touristen.

Einen großen Zuwachs an Beherbungsgästen verzeichnete Elmshorn: 10,8 Prozent. 25 906 Menschen übernachteten in den Hotels der größten Stadt des Kreises. In der zweitgrößten Stadt, der Kreisstadt Pinneberg, wurde dieses gute Ergebnis allerdings deutlich übertroffen. Dort konnten sich die Inhaber der Berherbungsstätten über ein sattes Plus von 20,7 Prozent freuen. 18 694 Übernachtungen waren das. In Wedel betteten 1,7 Prozent mehr Menschen als von Januar bis Juni 2016 ihr müdes Haupt in einem Hotel. 26 596 Übernachtungen waren das in absoluten Zahlen.

Anders Barmstedt: Die Stadt verlor an Zuspruch. 12 071 Übernachtungen wurden dort registriert. Das entsprach einem Rückgang um 19,3 Prozent. Immerhin noch 14102 Übernachtungen in Beherbergungsstätten gab es in Rellingen.

Dafür blieben die Menschen in Barmstedt mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,7 Tagen sogar länger als auf Helgoland (2,8 Tage). Im Kreisdurchschnitt hielten sich die Gäste 2,2 Tage in ihren Übernachtungsstätten auf.

So erfreulich die steigende Nachfrage von Auswärtigen nach Übernachtungsmöglichkeiten im Kreis Pinneberg ist, verglichen mit den klassischen Ferienorten in Schleswig-Holstein spielt der Kreis natürlich nur in einer unteren Liga: Die Ostseebäder Grömitz (402 507) und Timmendorfer Strand (463 064) im Kreis Ostholstein hatten jeweils allein mehr Übernachtungen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres als der gesamte Kreis Pinneberg. Und das nordfriesische Sankt Peter-Ording kam mit 590 912 Übernachtungen allein auf mehr als doppelt so viele Hotel-Übernachtungen wie der Kreis Pinneberg.

Schlusslicht in dieser Statistik ist der Kreis Pinneberg dennoch nicht. In den Kreisen Stormarn (190 678) und Steinburg (52 195) war die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten deutlich geringer.

von Bernd Amsberg

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:00 Uhr