Region Pinneberg in Kürze : ++ Mehr Telefonbetrug in Hamburg ++ Ellerbek: Kita-Personalsituation ist Thema ++ Baumpflege behindert Verkehr ++

erstellt am 24.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Hamburg In Hamburg geben sich immer häufiger Gauner am Telefon als Polizisten aus, um Menschen um ihr Geld zu bringen. In diesem Jahr zählte die Polizei nach eigenen Angaben schon mehr als 1500 derartiger Betrugsversuche - weit mehr als im vergangenen Jahr, als über 600 versuchte Telefonbetrügereien falscher Polizisten registriert worden waren. Die Fallzahlen seien immens angestiegen, sagte ein Polizeisprecher.

Quickborn Der Schulausschuss der Gemeinde Ellerbek kommt am Mittwoch, 1. November, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht der Kita-Leitung zur Personalsituation in der Einrichtung. Des Weiteren wird ein Sachstandsbericht zum Um- und Anbau an Kindergarten und Schule vorgelegt. Auch über einen Antrag zur Errichtung einer Boule-Anlage wird beraten. Beginn der Sitzung am Rugenbergener Mühlenweg ist um 19.30 Uhr.

Pinneberg Entlang der Pinneberger Straße An der Mühlenau kommt es ab Montag, 30. Oktober, zu einer deutlichen Einengung der Fahrbahn. Das teilte die Pinneberger Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. Grund für die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs, die durch die Verjüngung der Fahrbahn entsteht, sind Baumpflegearbeiten. Die zu ergreifenden Maßnahmen werden auf Höhe der Hausnummern eins bis 21 vorgenommen. Das gesamte Vorhaben soll voraussichtlich bis Freitag, 3. November andauern – also insgesamt fünf Tage. Danach soll der Straßenverkehr wieder regulär in der Straße An der Mühlenau fließen.

Schenefeld Gestern ist die Kinderstadt Jukshausen im Schenefelder Juks an den Start gegangen. Im sechsten Jahr nehmen insgesamt 90 Kinder daran teil. Sie alle erleben in den vier Tagen, was es heißt, verantwortlich in einer Stadtgemeinschaft zu leben, zu arbeiten und zu verwalten. Am Donnerstag, 27. Oktober, findet die große Abschlusspräsentation statt. Um 15.30 Uhr geht’s los im Osterbrooksweg 25.

Elmshorn Der Schiffsmodellbauclub Elmshorn veranstaltet am Montag, 30. Oktober, seine zweite Lichterfahrt des Jahres. Los geht es ab 18 Uhr auf dem Steindammsee beim Café Auszeit am See. Hier können auch vereinsfremde Modellbaukapitäne ihre Modelle fahren lassen. Bei regnerischem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Wedel Dr. Jan-Paul Lüdtke und Dr. Florian Schatz lösen zum Windersemester Professor Holger Schneider, der die Fachhochschule Wedel auf eigenen Wunsch verlassen hat und nun Unternehmen berät, als Leitung des Studiengangs E-Commerce ab. Das Studienangebot, das im Jahr 2011 in Wedel erstmals bundesweit angeboten wurde, hat aktuell 200Studierende in der Rolandstadt.

Barmstedt Im Arboretum werden die Farben des Herbsts gefeiert: Der Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Thiensen lädt für das kommende Wochenende zum „Herbstfest mit Lichtevent“ in die Norddeutsche Gartenschau ein.

Schleswig-Holstein Die Kreuzfahrtsaison 2017 war gut, die nächste wird noch besser. Das zeichnet sich bereits jetzt ab: „In der kommenden Saison wird der Kieler Hafen im Kreuzfahrtbereich weiter wachsen und erstmals die Zahl von 150 Anläufen überschreiten“, erklärte Seehafen-Chef Dirk Claus am Freitag. 2018 werde die Landeshauptstadt erneut Basishafen aller auf dem deutschen Markt agierenden Kreuzfahrtreedereien sein. Häufigste Gäste sind dann die Schiffe der Reedereien AIDA, TUI Cruises und MSC. Erstmals wird Kiel die „MSC Preziosa“ begrüßen können, die ihre ältere Schwester, die „MSC Fantasia“, an der Förde ablöst.