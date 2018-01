Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr Schleiereulen im Kreis +++ Lkw-Fahrer schlägt Rellinger Rentner +++ Beatrice Reszat zu Gast in Wedel +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Wittmaack 1 von 1

Kreis Pinneberg Nachdem 2016 für die Schleiereule in Schleswig-Holstein ein ausgesprochen schlechtes Jahr war, zählten die Gebietsbetreuer landesweit 2017 immerhin wieder 258 Schleiereulen-Bruten (2016 waren es lediglich 157). Auch im Kreis Pinneberg gab es einen Anstieg – wenn auch auf sehr niedrigem Niveau. Nachdem 2016 nur sechs Bruten gezählt wurden, konnten 2017 sieben Brutpaare nachgewiesenen werden. Zwei in Raa, zwei in Neuendeich, jeweils eines in Groß-Offenseth, Bevern und Osterhorn. Insgesamt wurden 2017 kreisweit 16 Jungeulen erfasst, vier mehr als im Vorjahr. Auch die Steinkäuze in der Region haben mehr Nachwuchs bekommen.

Rellingen Ein 78-Jähriger bemerkte gestern, dass der Fahrer eines Lkws beim Rangieren seine Hecke beschädigte. Als der Rellinger den Fahrer zur Rede stellte, schlug dieser ihm unvermittelt ins Gesicht. Das Oberkiefer-Gebiss des Opfers brach und die Implantate im Unterkiefer bohrten sich in seine Unterlippe. Der Lkw-Fahrer verschwand in einem angrenzenden Getränkemarkt. Die Frau des Opfers rief die Polizei, welche ein Strafverfahren einleitete.

Wedel Beatrice Reszat hat bereits viel gemacht, viel ausprobiert, viel auf die Beine gestellt in ihrem Leben. Sie hat eine Schauspiel-, Gesangs- und Tanzausbildung absolviert, hat journalistisch gearbeitet, war als Autorin für etliche unterschiedliche TV-Formate tätig, führte selbst Regie, schrieb Songtexte für namhafte Musikgrößen wie Udo Lindenberg, Peter Maffay und Yvonne Catterfeld, arbeitete als Coach und veröffentlichte bereits zahlreiche Bücher. Mit ihrem aktuellen Werk „Mutmachbuch für Träumer – denn hinterm Horizont geht’s weiter!“ ist die Schriftstellerin am Freitag, 26. Januar, im Reepschlägerhaus zu Gast.

Ellerau Bürgermeister Eckart Urban (SPD) sieht durch die von der Landesregierung beschlossene Rückkehr zu G9 höhere Schulkostenbeiträge auf die Gemeinde Ellerau zukommen. Während des Neujahrsempfangs forderte er deshalb jetzt das Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf, die Kommunen mit dieser finanziellen Belastung nicht allein zu lassen, sondern sich zu beteiligen.

Heidgraben Bei der Erhebung von Benutzungsgebühren im Offenen Ganztag an der Grundschule Heidgraben wird eine Sozialstaffelregelung eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde, die nicht wie bei der Sozialstaffelregelung für Kindertagesstätten durch den Kreis finanziell ausgeglichen wird. Die Gemeindevertreter haben sich jüngst einstimmig für diesen Weg entschieden, um Familien mit wenig Einkommen eine Ermäßigungsmöglichkeit zu geben.

Pinneberg An der Johannes-Brahms-Schule ist die Wanderausstellung Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen von der Friedrich-Ebert-Stiftung zu sehen. Als Guides ausgebildete Schüler begleiten ihre Mitschüler in den kommenden drei Wochen durch die Ausstellung. Diese soll die Demokratie als ein wirksames Mittel gegen Rechtsextremismus aufzeigen.

Schenefeld Der Ehrenpreis der Stadt Schenefeld geht von diesem Jahr an die Prüfer des Sportabzeichens. Am Sonntag werden die Ehrenamtlichen geehrt: Die Gruppe erhält zusammen 2000 Euro.

Hamburg Er ist HIV-positiv und soll eine 82-Jährige mehrfach vergewaltigt haben – eine Große Strafkammer am Landgericht Hamburg befasst sich seit Dienstag mit der brutalen Vergewaltigung der Seniorin im Stadtteil Wilhelmsburg. Angeklagt ist ein 29-Jähriger, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft HIV-positiv ist. Das Opfer habe sich anschließend einer HIV-Prophylaxe unterzogen, sei aber nicht infiziert worden.

Schleswig-Holstein Eine 41-jährige Frau aus der Großgemeinde Scharbeutz wird seit dem 29. Dezember 2017 vermisst. Nun wurde ihr Ehemann festgenommen. Er könnte sie umgebracht haben – diesem Verdacht geht die Lübecker Mordkommission nach, die den 39-Jährigen am Freitag, 5. Januar, festgenommen hatte. Der Verdächtige bestreitet die Tat.