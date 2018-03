Mehr Menschen mit Job

Zahl der Arbeitslosen sinkt im März im Kreis Pinneberg um 268 Personen

30. März 2018, 13:13 Uhr

Die Arbeitslosenquote im Kreis Pinneberg ist im März auf 5,0 Prozent gesunken. Im Februar hatte sie noch 5,1 Prozent betragen, im März 2017 betrug sie 5,2 Prozent. Insgesamt waren in diesem Monat 8514 Menschen arbeitslos gemeldet – 268 weniger als im Februar.

„Der Arbeitsmarkt zieht saisonal wieder an. Die Grundstimmung ist weiterhin sehr positiv. Die Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs. Zwar kamen weniger neue Arbeitsstellen hinzu, aber die Zahl der offenen Arbeitsangebote steigt weiter. Und viele weitere Arbeitgeber werden ihre Personaleinstellungen erst noch nach den Osterferien vornehmen“, sagte Thomas Kenntemich, der die Agentur für Arbeit in Elmshorn leitet.

Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Elmshorn und des Jobcenters Kreis Pinneberg erhielt im März von Arbeitgebern 592 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen neu zur Besetzung gemeldet. Das waren 323 weniger als im Vormonat. Seit Jahresbeginn waren es insgesamt 2103 Stellen, das sind 5,3 Prozent weniger als im ersten Quartal des Jahres 2017.

Im März wurden laut Arbeitsagentur vermehrt Beschäftigungen im Baugewerbe und im Gartenbau wieder aufgenommen. Auch Fachkräfte aus den Bereichen Logistik sowie aus den Metall- und Elektroberufen waren gefragt, wie auch Altenpfleger und Erzieher. „Fachkräfte bleiben begehrt und oft auch rar.

Neben einer vorausschauenden Ausbildung von Nachwuchskräften ist die Qualifizierung des eigenen Personals ein wichtiger Baustein. Der Arbeitgeber-Service berät und unterstützt die Unternehmen bei der Weiterbildung ungelernter und älterer Beschäftigter mit dem Förderprogramm WeGebAU“, sagte Kenntemich. Das Förderprogramm WeGebAU steht für Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter alter Arbeitnehmer in Unternehmen, Ansprechpartner zu diesem Thema ist Michael Behrmann, der unter Telefon (0 41 21) 48 03 25 erreichbar ist.

Auch der Ausbildungsmarkt im Kreis Pinneberg kommt derzeit in Bewegung. Derzeit sind im Kreis Pinneberg etwa 900 Ausbildungsplätze ausgeschrieben. „Ausbildungssuchende sollten bei den Bewerbungen jetzt Vollgas geben – viele Stellen sind noch zu vergeben. Wer sich in mehreren, alternativen Berufen bewirbt, hat die besten Chancen. Interesse und Engagement setzen alle Ausbildungsbetriebe voraus. Doch die Unternehmen sollten nicht zu lange auf den perfekten Bewerber warten. Bei Bedarf unterstützen wir auch in diesem Jahr eine erfolgreiche Ausbildung mit zusätzlichem Unterricht und sozialpädagogischer Betreuung“, sagte Kenntemich.

Die im Kreis Pinneberg angebotene Berufsberatung nahm seit Oktober vergangenen Jahres mehr als 1320 Ausbildungsbewerber wahr. Das waren 113 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Ausbildungsplätze, nämlich 102, sind derzeit für Kaufmänner im Einzelhandel zu besetzen, 74 Stellen für angehende Verkäufer sind ausgeschrieben und 38 Stellen für eine Ausbildung zum Kaufmann Büromanagement. Gute Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden haben auch Menschen mit Interesse für die Berufe Feinwerkmechaniker, Fachkräfte der Lagerlogistik und Kfz-Mechatroniker.