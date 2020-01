Jahresrückblick 2019 : Mehr Komfort für Prisdorfs Pendler

Die Park&Ride-Anlage war im Juni eröffnet worden.

von Tanja Dirbach

01. Januar 2020, 16:56 Uhr

Prisdorf | Mehr Komfort für Pendler in der Gemeinde Prisdorf: Im Juni ist die Park&Ride-Anlage offiziell eingeweiht worden. Insgesamt 80 neue Pkw- und über 100 überdachte Fahrradplätze, 36 davon in einer abschließbaren Kabine, stehen den Pendlern jetzt an der Regionalbahnhaltestelle zur Verfügung.

Die etwa 950.000 Euro Gesamtkosten wurden von der Metropolregion und vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Prisdorf zahlte etwa 120.000 Euro.