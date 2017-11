Mehr Helfer für den Alltag

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Nach den großen Flüchtlingsströmen, der Registrierung und Unterbringung hat jetzt die Zeit der tatsächlichen Integration für die Geflüchteten begonnen, das Sprechen der deutschen Sprache, der Bezug einer eigenen Wohnung und der Arbeitsbeginn. Aber die Vorstellung, wie es laufen sollte, weicht manchmal von der Realität ab. Wie läuft die Integration in Pinneberg? Heute mit Katharina Kegel, Flüchtlingskoordinatorin in Pinneberg, im Interview.

Frage: Was haben Sie eigentlich vor der Flüchtlingskoordination in Pinneberg gemacht?

Katharina Kegel: Ich bin ausgebildet als Fachangestellte für Arbeitsförderung beim Arbeitsamt Elmshorn. Dann habe ich in Münster Ethnologie, Soziologie und Politikwissenschaft studiert und als PR-Beraterin in einer kleinen Hamburger Agentur mit den Schwerpunkten Wissenschaft und Gesundheit gearbeitet. Nach der Geburt meines Sohnes war ich als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters unter Professor Rainer Thomasius am UKE tätig.



Was bedeutet die Aufgabe in Pinneberg für Sie?

Die Stelle verbindet meine inhaltlichen Interessen und den Wunsch etwas für das Gemeinwohl zu leisten mit meiner Vorliebe für Netzwerkarbeit. Sie bietet, wie ich finde, eine wunderbare Mischung zwischen konzeptioneller und praktischer Arbeit.

Wie viele Geflüchtete leben jetzt in Pinneberg? Männer, Frauen, Kinder?

Zurzeit leben 611 Asylbewerber in städtischen Unterkünften. 255 sind anerkannt, 256 schweben in laufenden Verfahren. Mehr als ein Drittel ist unter 18, nämlich 34 Prozent. Wir haben keine exakten Zahlen über alle Menschen mit Fluchthintergrund in Pinneberg. Sobald die Menschen eine eigene Wohnung anmieten, fallen sie aus unserer Statistik. Und anerkannte Asylbewerber ziehen aus anderen Gemeinden nach Pinneberg, weil sie beispielsweise hier eine Wohnung gefunden haben. Diese Menschen tauchen dann nicht in unserer Statistik auf.



Welche Geflüchteten betreuen Sie?

Meine Sprechstunde steht jedem, ob geflüchtet, ehrenamtlich tätig oder einfach interessiert, offen. Die Stadt Pinneberg hat für die Erstberatung und Begleitung der Geflüchteten einen Kooperationsvertrag mit dem Diakonieverein Migration abgeschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Verein klappt gut. Ich bin die Verbindungsstelle zwischen Geflüchteten, Verwaltung und allen am Integrationsprozess beteiligten Einrichtungen wie Ehrenamt, Verbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen und sorge unter anderem für den am Bedarf orientierten Aufbau kommunaler Netzwerke.



Wo in Pinneberg leben die Geflüchteten?

Das ist ganz unterschiedlich. Sie leben in städtischen Unterkünften, in von der Stadt angemieteten Wohnungen, in Hotels und Pensionen. Zum Teil sind sie auch privat bei Freunden oder Bekannten untergebracht oder haben bereits eine eigene Wohnung gefunden.



Mögen die Neu-Pinneberger die Stadt oder würden viele lieber großstädtischer in Hamburg leben, weil sie sich mehr Chancen erhoffen?

Die Stadt Pinneberg ist bei den Neu-Pinnebergern größtenteils beliebt. Dies liegt unter anderem daran, dass alles sehr zentral liegt und gut zu erreichen ist. Auch den Umgang mit den Behörden empfinden die Geflüchteten überwiegend als angenehm. Genauso wie die Betreuung durch soziale Einrichtungen, wie beispielsweise den Diakonieverein Migration. Trotzdem gehen einige natürlich davon aus, dass es für sie mehr Arbeitsgelegenheiten in Hamburg geben würde.

Gibt es Geflüchtete in Pinneberg, die arbeiten gehen, ihre Wohnungen und Familien selbst finanzieren, sich also schon gut integriert haben?

Es gibt viele Familien, in denen der Mann bereits arbeitet, aber die Unterstützung vom Jobcenter weiterhin erfolgt. Ich denke beispielsweise an ein junges Ehepaar. Beide sind in einer Ausbildung und trotzdem noch auf Unterstützung seitens des Jobcenters angewiesen. Die Situation ist in der Regel noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine selbstständige Finanzierung einer kompletten Familie erfolgen kann. Der überwiegende Teil der Geflüchteten besucht weiterhin die Deutsch- und Integrationskurse. Die Bereitschaft zu arbeiten ist groß, weil die meisten mit ihrer abhängigen Situation sehr unzufrieden sind.



Wer und wie viele Pinneberger unterstützen Sie ehrenamtlich? Sind das vornehmlich Rentner, weil sie mehr Zeit haben oder ist es eher ein Querschnitt durch die Gesellschaft?

In Pinneberg engagieren sich viele ehrenamtlich für Geflüchtete: im Café Pino, in den Kirchengemeinden, im Jugendzentrum, beim Sport. Ich kenne davon nur einen Teil, diejenigen, die mich in meiner Sprechstunde aufsuchen oder zum monatlichen Ehrenamtstreffen kommen. Aus meiner Sicht gibt es viele engagierte Rentner, aber auch Berufstätige im mittleren Alter mit erwachsenen Kindern. Jugendliche und junge Erwachsene helfen nur vereinzelt.



Fahren die Muslime zum Beten in Hamburger Moscheen?

Der überwiegende Teil der muslimisch gläubigen Menschen geht in Pinneberg in Gebetsräume. Zu besonderen Anlässen fahren viele jedoch nach Hamburg.



Umreißen Sie bitte kurz die Angebote für Geflüchtete.

Es gibt eine Vielzahl an Angeboten für Geflüchtete in Pinneberg. Neben den klassischen Integrationskursen, in denen Deutsch gelernt wird, gibt es unterschiedliche ehrenamtliche Sprachangebote, wie im Café Pino. In der Bücherei gibt es montags einen Gesprächskreis Deutsch und auch im Hafen (Räumlichkeiten für Flüchtlingsprojekte Am Rathaus 10, erster Stock, a.d.R.) findet wöchentlich ein ehrenamtlicher Deutschkurs statt. In der städtischen Kleiderkammer im Hafen bekommen Geflüchtete kostenlos Kleider und Haushaltswaren und günstige Fahrräder in der Fahrradwerkstatt des Geschwister-Scholl-Hauses (Bahnhofstraße). Im Familienzentrum (Dolli Einstein Haus, Aschhooptwiete 23) gibt es Angebote für geflüchtete Frauen – einen Spielkreis und hin und wieder Yoga. Die Familienräume bieten einen Nachmittag zum lockeren Austausch für geflüchtete Frauen mit ihren Kinder an. In der Christuskirche (Bahnhofstraße) gibt es sonntags nach dem Gottesdienst ein Café der Kulturen.



Welche Unterstützung fehlt noch?

Viele Geflüchtete benötigen Unterstützung bei Behördengängen oder bei alltäglichen Dingen, wie dem Abschluss von Mobilfunkverträgen. Ich hatte vor kurzem einen Menschen in der Sprechstunde, der aus Unwissenheit inzwischen drei Mobilfunkverträge abgeschlossen hat und aus diesen nicht mehr herauskommt. Wer will, kann sich über die verschiedenen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in meiner Sprechstunde informieren.

