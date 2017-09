Mehr Geld für Pinneberger Kitas

von René Erdbrügger

erstellt am 23.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Planungssicherheit für die Kitas: Die Ratsherren und -frauen haben am Donnerstagabend während ihrer Sitzung den Vertragsentwurf für das neue Finanzierungsmodell für die Pinneberger Kindertagesstätten auf den Weg gebracht. Über einige Spezifika mit den Kita-Trägern muss noch diskutiert werden. Endgültig soll das neue Modell am 23. November in der Ratsversammlung beschlossen werden.

Damit geht die Stadt auf die Forderungen der Träger (Arbeiterwohlfahrt, Verein Waldstraße, evangelische sowie katholische Kirche) ein. Diese hatten im Mai Alarm geschlagen: Das in der Kreisstadt angewendete Referenzmodell, nach dem pro geleisteter Betreuungsstunde bezuschusst wurde, hatte zu einer finanziellen Schieflage geführt (unsere Zeitung berichtete). Die Kitas drohten wegen Insolvenz mit Schließungen – 1000 der 1800 Kita-Plätze im Stadtgebiet waren in Gefahr.

Nun sollen künftig Finanzierungsverträge mit den Kitas abgeschlossen werden, in denen Pinneberg sich verpflichtet, nachgewiesene Defizite am Ende des Jahres auszugleichen. Auch das in den Jahren 2016 und 2017 entstandene Minus soll von der Stadt ausgeglichen werden, so die Pläne.

CDU und SPD fordern, dass für die Defizite Nachweise der Kitas erfolgen müssen. Die Zahlungen sollen in mehreren Abschlägen erfolgen. Die Grünen dagegen plädieren für eine sofortige Auszahlung. Laut Dieter Tietz (SPD) belaufen sich diese Nachzahlungen auf 1,3 Millionen Euro. Auch muss noch festgelegt werden, was alles unter die Betriebskosten fällt.

Im Wesentlichen sind sich alle Fraktionen einig, doch Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige) verlangte von SPD und CDU, „sich öffentlich bei den Kita-Trägern zu entschuldigen. Sie haben den Trägern vorgeworfen, Geld zu veruntreuen“, sagte er.

Hintergrund: Die Stadt hatte den Kita-Trägern jahrelang zu viel Geld überwiesen, obwohl sogar die Förderung des Bundes im Krippenbereich erweitert wurde. Das Geld floss jedoch ohne Wissen der Verwaltung gleich an die Träger. Dieter Tietz (SPD) und Bernd Hinrichs hatten diesen Sachverhalt aufgedeckt. Tietz stellte noch in der Ratsversammlung klar: „Ich habe die Träger nicht unter Verdacht gestellt, die Mittel nicht richtig zu verwalten“, sagte Tietz. „Wir haben den Trägern versichert, ihnen keine Vorwürfe zu machen“, so Tietz weiter. Auch Hinrichs wies die Vorwürfe zurück: „Das Geld ist den Kindern zugute gekommen.“

Unter den Gästen im Rat war auch Helga Grüne-Ostmeier, Leiterin der Kita Waldstraße. Sie verfolgte die Debatte mit Interesse. „Dass über den Vertrag so abgestimmt wurde, ist okay“, sagte Grüne-Ostmeier gestern auf Anfrage. Sie sei mit den Ergebnissen zufrieden. Nun müsse über die trägerspezifischen Details gesprochen werden.