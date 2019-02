Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr Geburten im Kreis Pinneberg +++ Wedel: Betreuung vor Unterrichtsbeginn +++ Elmshorn wählt am 15. September +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

08. Februar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg In der Regio-Klinik Pinneberg – der einzigen Geburtsklinik im Kreis Pinneberg – wurden 2018 insgesamt 1298 Kinder geboren. Das sind 70 mehr als ein Jahr zuvor, als in der Region 1228 Mädchen und Jungen das Licht der Welt erblickten. Die häufigsten Vornamen im Kreis waren 2018 Emma, Ella, Mia, Lina und Lucy beziehungsweise Leon, Fiete, Ben, Leo und Jonas. Landesweit hat sich die Flensburger Diakonissenanstalt zur größten Geburtsklinik im Norden entwickelt. Mit 1926 Geburten liegt sie noch vor dem städtischen Krankenhaus in Kiel und den beiden Universitäts-Frauenkliniken in Schleswig-Holstein. Grund ist unter anderm die Verlagerung der Geburtshilfe von den nordfriesischen Inseln aufs Festland.

Wedel Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde im jüngsten Wedeler Bildungsausschuss der Vorschlag der Verwaltung angenommen, nach der Moorwegschule auch an den beiden übrigen Grundschulen der Stadt einen Frühdienst zu installieren. Die Argumente der Gegner: keine Gegenfinanzierung der auf 27.000 Euro veranschlagten Maßnahme und andere Voraussetzungen. Die Moorwegschule hatte sich geweigert, ihren späten Unterrichtsbeginn vorzuziehen, die beiden anderen Grundschulen beginnen jedoch bereits um 8 Uhr.

Elmshorn Der Termin steht: Die Elmshorner wählen am 15. September ihren Bürgermeister. Das hat der Gemeindewahlausschuss beschlossen. Über den Verwaltungschef dürfen dann zirka 39.000 Bürger abstimmen. Schon in der kommenden Woche soll die Bekanntmachung erfolgen. Anschließend können Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen. Beobachter gehen davon aus, dass der parteilose Amtsinhaber Volker Hatje – er ist seit 1. Januar 2014, Bürgermeister in Elmshorn – für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht.

Schenefeld Über das unermüdliche Datensammeln von Facebook, Instagram, Google und Co. hat der IT-Sicherheitsexperte Mark Semmler am Schulzentrum Schenefeld informiert. Unter anderem geschieht dies mit den Ortungsdiensten, die allerdings auch deaktiviert werden können. Die ermittelten Daten würden auch untereinander weitergegeben, unter anderem für gezielte Werbung. „Da werden Sie relativ schnell gläsern“, urteilte Experte Semmler. „Der Dealer um die Ecke ist vertrauenswürdiger als Facebook“, sagte er.

Ellerau Dass die psychisch kranke Reichsbürgerin nach den Attacken auf Mitarbeiter der Ellerauer Verwaltung dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, ist eher unwahrscheinlich. Der Gesetzgeber hat die Hürden für die Anwendung dieses Instruments vor einigen Jahren deutlich erhöht. Im Gespräch mit shz.de erläutert der Direktor des Amtsgerichts in Bad Segeberg die Verfahrenswege und die Gründe für die Gesetzesreform. Derweil verzichtet die Gemeinde auf mögliche Schadenersatzansprüche.

Uetersen Die Mitglieder des CDU-Stadtverbands Uetersen haben Astrid Zibull zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Sie löst damit Alexander Böhm ab, der während der Jahresversammlung der Christdemokraten am Mittwochabend nicht mehr kandidierte. Bevor er den Staffelstab an seine Nachfolgerin überreichte, blickte Böhm auf 2018 zurück. Dabei bedauerte er, dass ein Antrag von CDU und FDP zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge keine Mehrheit fand.

Hamburg Die heimliche Beobachtung mit einer in einer Cola-Flasche versteckten mutmaßlichen Polizei-Kamera empört die Bewohner eines linken Hausprojekts im Hamburger Schanzenviertel. Sie seien durch einen Hinweis auf die im Fenster eines Altenheims auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehende Flasche aufmerksam geworden, teilten die Bewohner des Hausprojekts Kleiner Schäferkamp 46 am Donnerstag mit. –

Schleswig-Holstein Im Prozess gegen einen geständigen Vergewaltiger vor dem Lübecker Landgericht hat die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft gefordert. Zeugenaussagen, DNA-Spuren und das umfassende Geständnis des Angeklagten hätten dessen Täterschaft belegt, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag. Der heute 30 Jahre alte Mann hatte vor Gericht zugegeben, zwischen Mai und August 2018 in Lübeck zwei Frauen vergewaltigt und es bei zwei weiteren versucht zu haben. In seinem Schlusswort bat er die Opfer erneut um Verzeihung.