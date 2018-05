Region in Kürze : ++ Mehr Fluglärm in Quickborn ++ Kommt die Halfpipe in Pinneberg? ++ Elmshorns Bürgermeister beim Bundespräsidenten ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

23. Mai 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Ohren zu und durch: Anwohner des Hamburgs Airports in Quickborn und Norderstedt müssen sich in den kommenden zwei Wochen auf mehr Fluglärm einstellen. Wegen turnusmäßiger Wartungsarbeiten ist die Start- und Landebahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn) von Donnerstag, 24. Mai, 6 Uhr bis Mittwoch, 6. Juni, 23 Uhr, voll gesperrt. Während der Zeit gehen alle Flüge über die Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf), wodurch es vorübergehend auch über der Innenstadt zu mehr Flugverkehr kommt. Zu den jährlichen Arbeiten gehören die Beseitigung des Gummiabriebs an den Aufsetzpunkten, das Spülen von Sielleitungen, die Erneuerung von Markierungen, der Austausch der Startbahnbefeuerung sowie Beton- und Asphaltarbeiten.

Pinneberg Bekommt Pinneberg doch noch eine große Halfpipe? Nach einem Gespräch zwischen Volker Lux, der unter der Hochbrücke einen Skatepark aufbauen wollte, und Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) wird derzeit das Areal unter Brücke nahe der Bahnschienen als Standort geprüft. Lux soll sich auf die Suche nach Sponsoren machen. Die kleine Halfpipe, die seit vielen Jahren schon dort steht, soll zudem ersetzt werden.

Elmshorn Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje wurde sogar persönlich bedroht, mit dem Hinweis, dass „der Galgen schon gerichtet“ sei. Weil Hatje sich im vergangenen Jahr mutig gegen die rassistische Hetze der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach zu Wehr setzte, die auf ihrer Facebook-Seite Elmshorns farbigen Weihnachtsengel diskreditiert hatte und damit bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Am Freitag wird Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue über seine Erfahrungen berichten. „Ich habe die Einladung gern angenommen“, betont Hatje. In dem vertraulichen Gespräch wird er dem Bundespräsidenten erklären, wie er mit den Drohungen und den Grenzüberschreitungen umgegangen ist. Wie es sich anfühlt, wenn eine Polizeistreife das Privathaus schützen muss. Wie ihn dieser Vorfall verändert – und wie er diese Extremsituation am Ende verarbeitet hat.

Barmstedt Zwei Tage lang wird sich in der Schusterstadt Barmstedt wieder alles um alte Zeiten drehen, denn für den 2. und 3. Juni wird auf und vor der Rantzauer Schlossinsel der 10.„Historische- und Mittelaltermarkt Barmstedt“ organisiert. Mit einem Zeltdorf, Verkaufsständen, diversen Aktionen und viel Musik können die Besucher dort auf eine unterhaltsame Zeitreise gehen – inklusive Ritter, Vagabunden, Gaukler und Musketen.

Wedel Für die beiden Schleswig-Holstein-Musik-Festival-Konzerte in Wedel gibt es noch jede Menge Karten. Für Donnerstag, 5. Juli, lädt der Violinvirtuose Roby Lakatos mit seinem Ensemble zur „Gipsy Night“ in den Schuppen 1 ein. Gut einen Monat später am Dienstag, 7. August, stürmen „Die Schurken“ die Bühne im Rist Forum. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sind sie diesmal im Kinderkonzert für die Musikbegeisterung der jungen Zuhörer zuständig.

Uetersen Alexej Stroh, Leiter der Ludwig-Meyn-Schule, ist sauer. Der Hauptausschuss hatte den Wunsch des Gymnasiums, 30 Computer anschaffen zu dürfen und diese vom Schulträger (Stadt) warten zu lassen, zurückgewiesen und das mit Haushaltsregeln begründet.Die Verwaltung hatte argumentiert, personell an der Kapazitätsgrenze angelangt zu sein. Entweder müsse Unterhalt und Wartung an Dritte vergeben oder eine neue Stelle geschaffen werden. Mit den in jedem Fall teuren Alternativen wollte sich die Politik jedoch nicht auseinandersetzen. Der Schulleiter habe seinen Antrag einen Monat nach Erlass der Haushaltssatzung gestellt. Das Procedere sei allen Vereinen und Schulen bekannt, formulierte SPD-Fraktionschef Ingo Struve.

Hamburg „Paramour“, das erste Musical von Cirque du Soleil, feiert im Frühjahr 2019 Europa-Premiere in Hamburg. Das Broadway-Musical löst das Disney-Musical „Aladdin“ im Theater Neue Flora ab. Das wurde am Dienstag vom Veranstalter bekanntgegeben. „Paramour“ spielt in den 1920er Jahren zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods. In dem Musical werden 52 Artisten, Tänzer und Sänger zu sehen sein, die Artisten werden vom Cirque du Soleil ausgesucht.

Schleswig-Holstein Ein 54-jähriger Fernfahrer auf dem Kreis Schleswig-Flensburg wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach Angaben der Polizei sei bei dem Mann kinderpornografisches Material sichergestellt worden. Er selbst habe keines verbreitet, sei nicht vorbestraft und auch Hinweise auf Kindesmissbrauch lagen nicht vor. Die Beamten der Bezirkskriminalinspektion Flensburg (BKI) und die Staatsanwaltschaft ermittelten bereits seit Ende 2016 gegen den Beschuldigten. Auf beschlagnahmten mobilen Endgeräten seien über 80.000 Kontakte und mehr als 3000 Chats gefunden worden, von denen eine Vielzahl Bezug zur kinderpornografischen Szene haben dürfte.