Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr Falschgeld in SH +++ Bikefest in Wedel +++ Brand in Schenefeld lodert immer wieder auf +++

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein sind im Juni offenbar wieder mehr „Blüten“ im Umlauf gewesen. Gegenüber dem Mai stieg die Zahl der sichergestellten Falschgeldnoten um 129 Exemplare auf 287 Scheine an, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts sagte. Dieser Anstieg sei im ganzen Land festzustellen und nicht nur durch Großereignisse wie beispielsweise die Kieler Woche Ende Juni zu begründen. Insgesamt stellte die Polizei im Norden im ersten Halbjahr 2017 aber weniger Falschgeld sicher als im Vorjahresvergleich. Insgesamt wurden 1053 Falschgeldnoten sichergestellt, wie die Sprecherin sagte. Das waren 263 Scheine weniger als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016. Am meisten gefälscht wird weiterhin der 50-Euro-Schein. Die Beamten stellten 762 „falsche Fuffziger“ sicher.

Wedel Am Sonnabend, 19. August, wird am Roland traditionell das Bikefest gefeiert. Am Sonntag, 20. August, rollen dann die Starter der Euroeyes Cyclassics durch die Rolandstadt. Ab 8.10 Uhr wird das erste Jedermannfeld erwartet, zwischen 11 und 13 Uhr fahren die Radler auf der Langstrecke durch Wedel und ab 14 Uhr werden die Profis erwartet. Die B431 im Bereich des Marktplatzes wird daher von Sonnabend um 16 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr voll gesperrt. Die Verwaltung hat folgende Umleitungsempfehungen veröffentlicht: von Uetersen in Richtung Hamburg über Austraße, Schulauer Straße, Gorch-Fock-Straße und Rathausplatz. In der Gegenrichtung sollten Verkehrsteilnehmer über die Mühlenstraße, Pinneberger Straße, Steinberg, Lülanden und Holmer Straße fahren.

Schenefeld Am Wochenende hat der Brand vom Donnerstag im Racket Center Sportwelt im Industriegebiet Schenefeld die Feuerwehr weiter in Atem gehalten. Dreimal mussten die Einsatzkräfte aus Schenefeld ausrücken, weil das Feuer immer wieder aufgeflammt war. Am Sonntag wurde nach Angaben des Pressesprechers Dennis Fuchs ein Teil der Tennishalle mit Schaum geflutet, so dass weitere Einsätze hoffentlich nicht mehr notwendig sein werden.

Hasloh Die nächste Fahrradtour des ADFC startet am Freitag, 25. August, vor der Peter-Lunding-Schule am Garstedter Weg. Die Route führt am Pfingstwald entlang zum Prophetensee. Die Bedeutung des kleinen Tümpels, als Ratgeber zur Findung von Entscheidungen behilflich zu sein, gehört seit langem zur Geschichte. Inzwischen ist das Feuchtbiotop wieder ein beliebtes Ausflugsziel. Von dort fahren die Teilnehmer durch Feld, Wald und Wiesen weiter zu einem Landcafé. Dort besteht die Möglichkeit einzukehren. Auch der Rückweg ist so geplant, dass überwiegend auf kleinen Nebenstraßen gefahren wird. Die Stecke von etwa 45 Kilometern soll in zirka vier Stunden zurückgelegt werden.

Tornesch Der SPD-Ortsverein der Stadt Tornesch lädt für Sonnabend, 9. September, zu seinem jährlichen Sommerfest ein. Bei Bier vom Fass und nichtalkoholischen Getränken sowie Fleisch vom Grill wollen die Genossen schwofen und klönen. Beginn am Clubheim des TuS Esingen an der Knicktwiete ist um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme kostenfrei.

Hamburg Der Douglas-Sirk-Preis des Filmfests Hamburg geht in diesem Jahr an den deutschen Regisseur Wim Wenders (72). Anlässlich der Deutschlandpremiere seines Films „Submergence“ werde Wenders für seine Verdienste um die Filmkultur und die Filmbranche ausgezeichnet, teilte das Filmfest am Montag in Hamburg mit.

15.Aug.2017