Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr Einsätze für Quickborner Feuerwehr +++ Hochzeitsmesse im Schnee +++ CDU Barmstedt will AKN-Nachtfahrten ++

05. Februar 2018, 05:30 Uhr

Wedel Almut Goroncy tritt Dorothea Snurawas Nachfolge an – damit ist die Zeitzeugenbörse in Wedel nun unter neuer Leitung. Snurawas Herzensanliegen war immer, Dialoge zwischen Jung und Alt in Gang zu bringen. In der Zeitzeugenbörse hatte sie ihre Aufgabe gefunden: ein Forum, das es sich zur Aufgabe macht, das Wissen und die Erfahrungen der Älteren an Jüngere weiterzugeben. Nach fast zehn Jahren übergibt sie nun an Goroncy.

Elmshorn Freiwillige zu finden, um einen zwei Tonnen schweren Bauwagen zu Fuß über die Straßen Elmshorns zu ziehen, das war gestern kein Problem. Der Bauwagen gehört dem Stadtteilverein Hainholz, der ihn von der Stadt Elmshorn bekam. Zwei Jahre lang stand er bei den Urban Gardenern im Kranhausgarten.

Pinneberg Der 10-Uhr-Gottesdienst in der freien Kirche am Fahlt erfuhr eine Bereicherung der besonderen Art. 45 Sänger brachten mit neun Gospelstücken ordentlich Schwung ins Haus. Das Besondere an diesem großen Chor: Bis zum vergangenen Freitagabend kannten sich die Sänger nicht. Was sie verbindet, ist die Lust und Freude am Singen. Sie haben am Gospelworkshop „Singing Days“ mitgemacht, der am vergangenen Wochenende in Pinneberg stattgefunden hat – zum ersten Mal.

Quickborn Während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn hat Wehrführer Wido Schön Politik und Verwaltung aufgefordert, in ihrem Bemühen um die Feuerwehr nicht nachzulassen. Die Motivation der Rettungskräfte müsse hochgehalten werden, um die kontinuierlich steigende Zahl von Einsätzen bewältigen zu können. Die Zahl der Einsätze steige längst nicht mehr ausschließlich parallel zum Wachstum der Stadt, sondern auch bedingt durch den Klimawandel.

Schenefeld Die Schüler von Jörg Schmidt stellen in dieser Woche ihre Fotografien aus. Was sie aus ihren Ideen entwickelt haben, ist jetzt aus nächster Nähe zu sehen: Im Kunsthaus Schenefeld läuft bis Ende der Woche eine große Ausstellung, die 38 Bilderserien zeigt. Die Fotografien sind während eines Langzeit-Projekts zum Thema Spiegelungen entstanden.

Barmstedt Nachtfahrten der AKN auf der Strecke Elmshorn/Barmstedt einrichten – das ist eines der Anliegen des CDU-Stadtverbands für die kommende Legislaturperiode. „Für die meisten jungen Leute ist ein Taxi für die Heimfahrt von auswärtigen Feiern zu teuer, es wäre schön, wenn sie sich auch nachts in den Kuddel setzen können“, sagte der Vorsitzender Uwe Runge, den die CDU vor Kurzem zu ihrem Spitzenkandidaten für Barmstedt wählte. Mit großem Elan wollen die Christdemokraten mit verschiedenen Schwerpunktthemen in den Kommunalwahlkampf ziehen.

Uetersen Die 20. Uetersener Hochzeitsmesse ließ im Parkhotel Rosarium Frühlingsgefühle aufkommen. Gute Laune und Lust auf romantische Momente weckten die rund 20 Aussteller, die zu dieser Messe in die Hochzeitsstadt gekommen waren. Denn dieser Titel ist eine der Marken der Stadt, die regelmäßig mit mehr als 500 Hochzeiten im Jahr unterstrichen wird.

Hamburg Das Bundesfinanzministerium hat eine Kostenrechnung des G20-Gipfels in Hamburg aufgestellt und die hat es in sich: Demnach hat die Bundesregierung für das Gipfeltreffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt 72,2 Millionen Euro ausgegeben. Alleine der Einsatz von Polizei, Sicherheits- und Hilfskräften sowie der Informationstechnik kostete 27,7 Millionen Euro. Im laufenden Jahr können zudem weitere Folgekosten auf die Bundesregierung zukommen. Was die Hamburger Landesregierung an Kosten zu tragen hat, ist noch nicht bekannt.

Schleswig-Holstein Mit Karneval können die meisten Schleswig-Holsteiner wenig anfangen. Die karnevalsfreien Zonen an Nord- und Ostsee sind aber nicht nur bei Einheimischen beliebt, auch aus den Faschingshochburgen an Rhein und Main zieht es Menschen in den Norden, die dem närrischen Treiben wenig abgewinnen können. „Der Anteil der Besucher aus den Karnevals-Hochburgen ist in den närrischen Tagen erwartungsgemäß etwas höher als im üblichen Jahresdurchschnitt“, sagt Amrums Tourismus-Chef Frank Timpe.