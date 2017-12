Mehr Anerkennung fürs Ehrenamt

vergrößern 1 von 3 Foto: Lincke 1 von 3

Nach den großen Flüchtlingsströmen, der Registrierung und Unterbringung hat jetzt die Zeit der tatsächlichen Integration für die Geflüchteten begonnen, das Sprechen der deutschen Sprache, der Bezug einer eigenen Wohnung und der Arbeitsbeginn. Aber die Vorstellung, wie es laufen sollte, weicht manchmal von der Realität ab. Wie gelingt die Integration in Pinneberg? Heute spricht der ehrenamtliche Helfer Bernd Erdmann über seine Arbeit.

Er hat die meisten Länder dieser Welt gesehen, spricht mehrere Sprachen fließend und charmant ist er auch. So jemanden nennt man wohl weltgewandt. Diese Internationalität und die Kenntnis über die arabische Kultur und die politischen Verhältnisse hat Bernd Erdmann veranlasst, bei der Diakonie in Pinneberg als Ehrenamtlicher mit anzupacken. „Als die Flüchtlingswelle rollte, dachte ich, die können mich jetzt gebrauchen.“ Aus eigener Erfahrung weiß der 77-Jährige, was Krieg und Flucht bedeuten. „Es ist das Schlimmste, was man erleben kann. Was die Geflüchteten mitgemacht haben, kann ich nachvollziehen“, sagt Erdmann, der als kleiner Junge an der Hand der Mutter aus Pommern nach Nordrhein-Westfalen geflohen ist.

Erdmann ist Außenhandelskaufmann und hat auf der ganzen Welt mit Zucker gehandelt. „Ich kenne die Länder aus denen die Geflüchteten kommen. Ich war überall. Beispielsweise in Afghanistan, Syrien, dem Iran und im Irak, im Kurdengebiet“, sagt er. „Ich musste mich dort durchsetzen und lasse mir nichts vormachen. Fantasiegeschichten von Geflüchteten kann ich durch die richtigen Fragen gleich im Keim ersticken.“

Erdmann war im Pinneberger Willkommensteam aktiv. „Immer wenn wir Flüchtlinge erwartet haben, stand ich schon früh im Rathaus und habe gesagt, es solle jemand nach Feierabend am Schreibtisch bleiben, damit die Papiere bearbeitet werden können.“ Es sei immer eine Menge Papierkram gewesen, der vor der Zuweisung in eine Unterkunft erledigt werden musste. „Und wenn es in die Unterkünfte ging, gab es oft nur ein Bett und Bettzeug. Die Empfehlung für die Ausstattung der Zimmer und Wohnungen wurde nicht eingehalten. Pro Kopf bekam die Kommune 2000 Euro. Heute gibt es sogar noch mehr Integrationsgeld. Wofür wurde das Geld genutzt?“, fragt er. „Wir Ehrenamtler haben dann in einer Garage Kochplatten, Möbel, Töpfe und so etwas gesammelt.“ Die extremen Bedingungen sind vorbei. Jetzt kommen nur noch vereinzelt Geflüchtete nach Pinneberg. „Das Augenmerk der Politik hat sich vollkommen gewandelt. Der Fokus liegt nicht mehr auf den Ankommenden, sondern auf denen, die zurückgewiesen werden und kein Bleiberecht bekommen“, sagt Erdmann.

Der streitbare Mann lässt sich nicht so leicht aufhalten, wenn es um seine Schützlinge geht. Erdmann betreut momentan eine vierköpfige Familie aus dem Jemen. Der Sohn, Mohamed, ein begabter Schüler, will Abitur machen. Das scheiterte allerdings zuerst daran, dass er außer Englisch keine zweite Fremdsprache gelernt hatte. Erdmann ging bis ins Ministerium in Kiel und erhielt dann die Information, dass Arabisch als zweite Fremdsprache doch anerkannt werde.

Der 77-Jährige trifft die Familie meist im Café Pino an der Bahnhofstraße. „Dort gibt es etwa 15 ganz unterschiedliche Helfer. Jeder hat sein Grüppchen, das er betreut. Es werden bürokratische Hürden besprochen, Deutsch gelernt oder auch Hausaufgaben mit den Kindern gemacht.“

Enttäuscht ist er darüber, dass die Ehrenamtlichen nur noch wenig Wertschätzung erfahren: „Die Flüchtlingswellen sind abgeebbt und das Willkommensteam nicht mehr gefragt.“ Erdmann musste sich sogar fragen lassen, ob er die Geflüchteten denn bis ins Grab betreuen wolle. „Es gibt noch immer so viel Bedarf. Ich werde sie nicht im Stich lassen“, sagt er.

Auch wenn der Ehrenamtliche nicht mit allen einverstanden ist: „Die meisten Geflüchteten sind dankbar. Sie wollen lernen. Aber es gibt auch ein paar, die eine gewisse Mitnahme-Mentalität haben und nicht einschätzen können, wie gut sie es hier haben. Die machen ihre Deutschkurse nicht, liegen vor dem Fernseher und berufen sich darauf, Frau Merkels Gast zu sein.“ Nach Erdmanns Erfahrung ist die Bereitschaft zur Integration an die Bildung gekoppelt.

Und? Klappt die Integration in Pinneberg trotz aller Schwierigkeiten? „Ja. Der Wille ist nach wie vor da. Obwohl wir diese rechten Strömungen haben, wird es klappen. Da bin ich sicher.“> Nächste Woche in der Serie „Integration in Pinneberg“: Ali Alwaweja und Ahmad Mas Mas, aus Syrien geflüchtet.