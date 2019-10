Mehr als einfach nur Sport

Heidgrabener Sportgruppe „Bewegte Frauen“ legt gemeinsam das Sportabzeichen ab und beteiligt sich am „Zirkus Turnelli“

von Sylvia Kaufmann

24. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Heidgraben | Sie versäumen kaum einen gemeinsamen Sportabend, die Mitglieder der Sportgruppe Bewegte Frauen vom Heidgrabener Sportverein. Als Team mit 16 Teilnehmerinnen stellten sie sich im vergangenen Jahr mit ihrer Trainerin Britta Hollander den Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen und gehörten im Sommer zu den Gewinnern des vom Landessportverband ausgeschriebenen und von den Sparkassen Schleswig-Holsteins unterstützten Wettbewerbs „Mein Team macht das Sportabzeichen“.

Den Scheck in Höhe von 500 Euro nahm stellvertretend für ihre Sportfreundinnen Regina Gruber entgegen. Sie und Heike Schultz gehören zu den Frauen, die bereits seit Gründung der Sportgruppe 1991 fast ununterbrochen mit dabei sind. „Egal wie das Wetter ist oder was zu Hause anliegt, uns ist der Sportabend wichtig“, betonen Gruber und Schultz. Und das liege nicht nur an dem abwechslungsreichen Sport, den sie unter Anleitung der lizenzierten Trainerin Britta Hollander ausüben, sondern auch an der guten Gemeinschaft unter den Bewegten Frauen. 25 Sportbegeisterte im Alter von 22 bis 63 Jahren gehören zur Gruppe, die jeden Mittwochabend von 19 bis 20.30 Uhr die Heidgrabener Sporthalle in Beschlag nimmt.

Was im Januar 1991 als Geräteturnen für Frauen begann, ist über die Jahre zu einem vielfältigen Bewegungs- und Sportangebot für die Teilnehmerinnen geworden. Im Mittepunkt bei Gymnastik nach Musik, Pilates, Turnen an Ringen, am Barren oder auf dem Trampolin, bei Volleyball, Hockey, Streetball, Einrad fahren und beim Rutschen auf Flickenteppichen − immer stehen die Freude am Sport und das Motto „Was traue ich mir noch zu oder wieder zu“ im Mittelpunkt.



Und nie kommt der Spaß zu kurz bei den Sportabenden, die im Sommer auch mal im Freien stattfinden. So trugen die Frauen in diesem Jahr bei ihrem letzten Treffen vor den Sommerferien einen Gummistiefelweitwurf-Wettbewerb aus. Auch zwei Kurzurlaube in Dänemark und Kappeln bei Sport und vor allem viel Spaß haben die Bewegten Frauen schon gemeinsam unternommen und mit 20 Teilnehmerinnen in einem Haus gewohnt. Ob ihr Gewinn für die Ablegung des Sportabzeichens als Team in eine nächste Ausfahrt fließt, wissen die Sportlerinnen jedoch noch nicht. „Da gibt es noch mehrere Ideen wie Kanu fahren oder Reiten am Strand“, erzählt Trainerin Hollander. Sie war mit ihren Bewegten Frauen auch schon in einem Klettergarten oder ist mit ihnen auf Inlinern gedüst.

Auch in diesem Jahr ist es für die Bewegten Frauen Ehrensache, sich als Team den Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen zu stellen. „Wir trainieren gemeinsam und bauen die Prüfungen in unsere Sportabende ein. Im Sommer waren wir mehrmals auf dem Sportplatz, um dort die Outdoorleistungen zu erfüllen“, berichtet Britta Hollander. Die 55-Jährige gehört seit ihrer Kindheit dem Heidgrabener Sportverein an und legt seitdem das Sportabzeichen ab. Auch ihr Gruppenmitglied Regina Gruber kann auf mehr als 40 Sportabzeichen in Gold und Silber verweisen.

In den vergangenen Wochen hatten die sportbegeisterten Frauen jedoch nicht nur ihre Fitness und das Sportabzeichen im Blick. Sie haben sich auch auf den Tag der offenen Tür in der Turnabteilung des Heidgrabener Sportvereins vorbereitet und mit Hollander eine Choreografie eingeübt. Damit werden sie am Sonnabend, 26. Oktober, den „Zirkus Turnelli“ aktiv mitgestalten und Einblick geben, was hinter den Bewegten Frauen steckt.

Wer sich ihnen an den Sportabenden anschließen möchte, ist jederzeit willkommen und sollte sich jeden ersten Mittwoch im Monat auf einen langen Abend einstellen. Denn dann wird nach dem Sport noch beim Heidgrabener Griechen geschlemmt und geklönt.