Westlich von Helgoland : Mehr als 50 Kilometer lange Ölspur in der Nordsee entdeckt

Das Havariekommando hat mehrere Schiffe zur Ölbekämpfung in das Einsatzgebiet geschickt.

von dpa/shz.de

17. August 2018, 17:31 Uhr

Helgoland | Die Besatzung eines Bundespolizei-Hubschraubers hat am Freitagvormittag eine über 50 Kilometer lange Ölspur in der Nordsee vor Helgoland entdeckt. Es handele sich um eine „schmale Ölspur“ von 300 Meter Breite, in der sich vereinzelte Ölklumpen befinden, wie das Havariekommando am Freitag mitteilte. Sie befindet sich rund 25 Kilometer westlich der Hochseeinsel.

Ein Ölüberwachungsflugzeug vom Typ Do228 überflog das Gebiet und bestätigte die Angaben, woraufhin das Havariekommando am Mittag die Gesamteinsatzleitung übernahm.

Das Havariekommando hat die Ölbekämpfungsschiffe „Mellum“, „Westensee“, „Knechtsand“ und „Luneplate“ in das Einsatzgebiet beordert. Das Mehrzweckschiff „Mellum“ war am Freitagnachmittag bereits im Einsatzgebiet und hatte mit der Ölbekämpfung begonnen.

Havariekommando

Erst in der Nacht zum Mittwoch hatte ein Saugbagger-Schiff bei Baggerarbeiten in der Elbemündung rund 150 Liter Hydrauliköl verloren. Ein Zusammenhang zur nun entdeckten Ölspur bestehe jedoch nicht, sagte Simone Starke, Pressesprecherin des Havariekommandos, auf Anfrage von shz.de. Der Verursacher werde derzeit ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?