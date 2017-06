Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr als 1000 Kitaplätze bedroht +++ Wedelecs: Verpatzter Saisonstart +++ 50.000 Euro: Arbeitgeber beklaut +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Pinneberg Erst das Fiasko mit den maroden Schulen, jetzt stehen die Pinneberger Kindergärten im Fokus. Vier Kita-Träger schlagen Alarm: Weil die Stadt ihnen seit Jahren keine kostendeckende Finanzierung gewährt und sie Schulden machen müssen droht ihnen nun der finanzielle Kollaps. Die Träger sprechen von Defiziten, die in die hunderttausende Euro gehen. Sie drohen jetzt, mehr als 1000 der 1800 Kitaplätze in Pinneberg abzubauen. Sogar von Schließungen der Einrichtungen ist die Rede. Aktuell betroffen sind die Kitas der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schleswig-Holstein, die Kita Waldstraße, die katholische Kindertagesstätte St. Michael und das evangelisch-lutherische Kita-Werk Pinneberg. „Wir haben die politischen Vertreter wiederholt auf die Situation aufmerksam gemacht“, sagt Andreas Brenner, Geschäftsführer des Kita-Werks Hamburg. Aber die Stadt reagiere nicht. Die Träger fordern, die aktuellen Richtlinie, die das Defizit der Kitas nicht auffängt, durch einen auskömmlichen Vertrag zu ersetzen. Künftig soll es keine Pauschale, sondern eine individuelle Berechnung geben. Unterdessen ist die Pinneberger Verwaltung hellhörig geworden: Ein Vertragsentwurf wurde der Politik gestern vorgestellt, teilte Stadtsprecherin Maren Uschkurat mit. Die Kitas sollen mehr Geld erhalten.

Wedel Gerade mal ein paar Tage nach den Test zum Saisonstart liefen sie, dann gab’s Fehlermeldungen und Reparaturbedarf: Die vollautomatischen Ausleihstationen des E-Fahrrad-verleihsystems Wedelecs sind seit Wochen außer Betrieb. Damit ist die Ausleihe nur noch an zwei verbliebenen Standorten möglich: der Badebucht und dem Freihof am Roland. Nach Kündigung des Vertrags seitens der Stadt hatten die Stadtwerke ihr Angebot für 2017 drastisch reduziert. Statt zuletzt elf sollte es nur noch vier Standorte geben. Mit den beiden Ausfällen stehen aktuell nur noch 16 E-Räder zur Verfügung. In Spitzenzeiten waren 50 Wedelecs unterwegs.

Bönningstedt Der 37-jährige Mitarbeiter eines Bönningstedter Sonderpostenmarkts sowie sein 61-jähriger Komplize sind am vergangenen Donnerstag, 8. Juni, gegen sechs Uhr von der Polizei auf frischer Tat bei einem Diebstahl festgenommen worden. Dies teilte die Polizei erst gestern mit. Die beiden Männer sollen in der Vergangenheit bereits mehrfach Hundematten, Rollkoffer und Dekorationsartikel aus dem Sonderpostenmarkt gestohlen haben und so einen Schaden in Höhe von 50000 Euro verursacht haben. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 37-jährige Hamburger, der in dem Lager der betroffenen Firma angestellt ist, die Lagerware an seinen 61-jährigen Komplizen aus Norderstedt verkauft. Dazu kam der Norderstedter nach vorheriger Absprache zu dem Sonderpostenmark, bezahlte den Lagermitarbeiter und transportierte die Ware dann in seinem Lieferwagen ab. Nach der Festnahme fanden Durchsuchungen im Umfeld der beiden Männern statt. Dabei fanden die Ermittler den Großteil des Diebesguts und gaben es dem Eigentümer zurück. Die zwei Kriminellen legten während ihrer Vernehmung bei der Polizei ein Geständnis ab. Sie wurden im Anschluss entlassen, da keine Haftgründe vorliegen. Den Lieferwagen im Wert von 10000 Euro beschlagnahmten die Beamten.

Elmshorn Die Sicherheit für die Kinder an der Friedrich-Ebert-Grundschule in Elmshorn wird verbessert. In Zukunft ist es nicht mehr möglich, auf den Stellplätzen in der Turnstraße zu parken. Das verhindern Poller, die die Stadt dort jetzt aufstellen wird. Das hat der Ausschuss für Kommunale Dienstleister beschlossen. Die Turnstraße ist für Autos in der Zeit von 7 bis 14Uhr gesperrt. Doch viele Eltern von Schulkindern und des benachbarten Kindergartens halten sich nicht an der Verbot. In der Vergangenheit kam es deshalb immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die große Lösung ist damit vorerst vom Tisch. Die Stadt wollte Lehrerparkplätze an die Jahnstraße verlegen. Kosten: 80.000 Euro.

tornesch Moderner und sicherer soll sie werden, die Fahrradgarage am Tornescher Bahnhof. Doch der ursprünglich für August dieses Jahres geplante Beginn der Arbeiten könnte sich verzögern. Grund sind Bedenken der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein. Die GMSH sieht die Sicherheit im Falle eines Brandes in dem Gebäude nicht gewährleistet. Konkret geht es dem Zuwendungsgeber darum, dass die abschließbaren Fahrradboxen im Erdgeschoss errichtet werden − und nicht wie bislang geplant im ersten Stock. Argument: Die Boxen würden insbesondere von älteren Menschen genutzt, und die könnten sich im Notfall nicht rechtzeitig retten.

Schenefeld Das Standesamt in Schenefeld am Holstenplatz 7 bleibt am Donnerstag, 22. Juni, aus betriebsbedingten Gründen am Vormittag geschlossen. Von 14 bis 18Uhr wird aber geöffnet. Ab Freitag, 23. Juni, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr.

Barmstedt Jubel, Jubel und nochmals Jubel: Mit großer Begeisterung haben die Barmstedter Läufer auf die Ergebnisse des Finales des schleswig-holsteinischen Schulstaffel-Marathons reagiert. Das berichtete Jan Boysen aus Bevern, der beim Team des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium am Start war. Auch die Barmstedter Grund- und Gemeinschaftsschule nahm an dem Lauf teil. Beide Schulen belegten in ihren Kategorien jeweils den vierten Platz.

Hamburg Der Künstler Boran Burchhardt hat am Dienstag in Hamburg mit seinem umstrittenen Kunstprojekt „Veddel vergolden“ begonnen. Mit einem Hubsteiger trug er hauchdünnes Blattgold mit einem Spezialkleber auf eine 300 Quadratmeter große Hauswand in dem sozial schwachen Stadtteil auf. Die Aktion ist nicht unumstritten.

Schleswig-Holstein Spitzenpolitiker von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein haben am Dienstag in wahrscheinlich letzten Gesprächsrunden um inhaltliche Details eines „Jamaika“-Bündnisses gerungen. Seit dem Morgen beriet die zwölfköpfige Steuerungsgruppe der Parteispitzen über Kompromisse. Er gehe guten Mutes in die Gespräche, sagte der CDU-Fraktions- und Landesvorsitzende Daniel Günther. Ähnlich äußerten sich die beiden anderen Verhandlungsführer, Monika Heinold (Grüne) und Heiner Garg (FDP).