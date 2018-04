Mediamarkt: Ärger um Freiwild-Post

Kunde des Elmshorner Media Markts beschwerte sich über CD der Band, der rechte Gesinnung vorgeworfen wird, und produziert Shitstorm

von Florian Kleist

20. April 2018, 18:12 Uhr

Es kam, wie es kommen musste: Wenn jemand im Internet Frei.Wild schreibt, ist die Aufregung schnell groß. Das musste ein Kunde des Elmshorner Media Markts lernen, nachdem dieser sich auf der Facebook-Seite des Unternehmens echauffierte. Sein Problem: Als er sich in dem Elektronik-Markt über eine Werbeaktion für die umstrittene Band beschwerte, sei er von den Mitarbeitern als Gutmensch bezeichnet worden.

Diese hätten gesagt, wenn er sich an Frei.Wild im Sortiment störe, könne er woanders einkaufen gehen. So zumindest schilderte es Sven P. und provozierte damit Tausende meist wütende Reaktionen. Über 15 500 Kommentare gab es am Freitag zu dem Facebook-Beitrag, den Sven P. bereits am 10. April geschrieben hatte. Vom Media Markt hingegen heißt es, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt.

Doch der Reihe nach: Eigentlich wollte sich Sven P., wie er schreibt, nur eine X Box und einen Fernseher kaufen. Doch als er auf dem Weg zur Kasse an der Musik-Abteilung vorbeikam, habe er eine Marketing-Aktion für die Band Frei.Wild entdeckt. Um die Südtiroler Deutschrock-Band gibt es regelmäßig Diskussionen. Immer wieder wird ihnen vorgeworfen, ihre Texte seien politisch rechts. Sänger Philipp Burger war in seiner Jugend ein rechtsradikaler Skinhead. Heute distanziert er sich. Die Band wird die Vorwürfe aber nicht los. Proteste gab es mehrfach, weil die erfolgreiche Band wiederholt für den Echo nominiert war und ihn 2016 auch bekam.

Sven P., der offenbar ein entschiedener Gegner von Frei.Wild ist, schreibt, er habe eine Mitarbeiterin des Elmshorner Media Markts darauf hingewiesen, dass der Media Markt „Nazi Rock“ verkaufen würde und dass er deshalb den Abteilungsleiter sprechen möchte. Die habe daraufhin laut P. geantwortet: „Sie sind bestimmt auch so ein Gutmensch und Ausländerfreund?“. Frei.Wild sei „eine geile Band“.

Daraufhin sei der Abteilungsleiter hinzugestoßen und habe P. gefragt, „was ich die Mitarbeiterin so massiv bedränge?“ Der Kunde beteuert seine Unschuld und schreibt, er habe auch diesen Media-Markt-Mitarbeiter mit seinen Vorwürfen konfrontiert.

Doch mit der Antwort des Abteilungsleiters hat Sven P. offenbar nicht gerechnet. Sie sei „echt ne Hausnummer“ gewesen: „Wenn Sie sich an Deutscher Musik stören und ein Problem mit Bands wie Freiwild haben, dann kaufen Sie doch woanders!“, soll der Abteilungsleiter gesagt haben. Für Sven P. Grund genug seinen Einkauf – nach eigenen Angaben im Wert von 1499 Euro – nicht zur Kasse zur bringen.

Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte auf Nachfrage von shz.de dass es in der Elmshorner Filiale „eine Situation“ gegeben habe. Man habe mit den Mitarbeitern über den Vorfall gesprochen. Demnach habe es sich um ein Missverständnis gehandelt. Die Sprecherin verweist auf die offizielle Antwort von Media Markt an Sven P. auf Facebook: „Es tut uns leid, wenn dadurch bei Dir ein negativer Eindruck entstanden ist.“ In der Kommunikationszentrale des Unternehmens in Ingolstadt (Bayern), hat man mit dem Post von Sven P. auch heute noch alle Hände voll zu tun. Immer wieder müssen die Mitarbeiter Kommentatoren auffordern, nicht beleidigend zu werden. Ein Großteil der Beiträge richtet sich gegen Sven P. – als hätten sich sämtliche Frei.Wild-Fans gegen ihn vereint. Kommentare wie: „Die Band „Freiwild“ hat mit Nazi-Rock genau so viel am Hut, wie Du mit der deutschen Rechtschreibung...“, zählen noch zu den differenzierteren Reaktionen.