Voting des Tages : Massive Kritik an Luca-App: Sollte das Kontakterfassungs-System weiter verwendet werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

29. April 2021, 18:00 Uhr

Die Luca-App und das angeschlossene System für die digitale Kontakterfassung in Restaurants und Geschäften bekommen noch mehr Gegenwind. 77 Kryptologen und IT-Sicherheitsforscher der wichtigsten Einrichtungen und Universitäten in diesen Bereichen kritisieren das System in einer gemeinsamen Erklärung. Sie sprechen sich zwar deutlich für digitale Werkzeuge für die Kontakterfassung aus, Luca eigne sich dafür jedoch nicht. Auch im Kreis Pinneberg wird die App bereits vielerorts genutzt.

Wir fragen daher heute:

Massive Kritik an Luca-App: Sollte das Kontakterfassungs-System weiter verwendet werden? Ja, die App sollte weiter verwendet werden. Nein, man sollte auf andere digitale Lösungen setzen. Nein, man sollte bei der Kontakterfassung auf Stift und Papier zurückgreifen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.