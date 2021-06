Kreis Pinneberg in Kürze : Maskenpflicht im Kreis bleibt vorerst +++ Kulturwochenende: Programm vorgestellt +++ Kreis bereinigt Corona-Zahlen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 4. Juni wichtig ist.

Kreis Pinneberg Maskenpflicht unter freiem Himmel - ja oder nein? Seit das Land seine Corona-Schutzverordnung am Samstag (29. Mai) aktualisiert hat, können Kreise und kreisfreie Städte jetzt selber entscheiden, ob sie die Maskenpflicht in Einkaufsstraßen und rund um Bahnhöfe beibehalten oder nicht. Seitdem herrscht in Schleswig-Holstein ein Flickentepp...

