Maskenpflicht: Hamburg will Beschilderung verbessern

Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Geltungsbereiche sind oft nicht deutlich gekennzeichnet

10. November 2020, 14:53 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Innenstadt bietet am Montagmittag ein anderes Bild als im Frühjahr. Statt leergefegter Straßen herrscht reger Betrieb, die Geschäfte sind offen. Ein weiterer Unterschied: Knapp die Hälfte der Passanten trägt auch auf der Straße eine Maske.

Kein Wunder – in ausgewiesenen Bereichen der City ist der Mund-Nasenschutz mittlerweile Pflicht. Konsequent umgesetzt wird die seit Mitte Oktober geltende Regel aber offensichtlich nicht. Eine Mehrheit der Menschen lässt Mund und Nase weiter unbedeckt.





Für Passanten ist die Lage unübersichtlich





Bewusste Verweigerung oder Unwissenheit? Die Lage ist unübersichtlich. Die Maskenpflicht gilt teils nur auf bestimmten Straßenabschnitten oder einzelnen Plätzen, nur während bestimmter Uhrzeiten. Die Ausschilderung erfolgt bislang nur über laminierte Zettel im A4-Format, die an Laternenpfählen hängen. Am Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen, einem beliebten Party-Hot-Sport, sind viele der Hinweisschilder bereits abgerissen worden.

Für die Durchsetzung der Maßnahme sind die einzelnen Bezirke zuständig. Dort hat man bereits erkannt, dass die Masken-Bereiche besser ausgezeichnet werden müssen. „Wir haben bereits für alle Bezirke Blechschilder bestellt – die sollen in den nächsten Tagen kommen", sagt Sorina Weiland, Sprecherin des Bezirks Mitte. Auch Mike Schlink, Sprecher des Bezirks Altona, hält diesen Schritt für notwendig. Seiner Erfahrung nach zeigen die Maßnahmen aber bereits Wirkung in Altona.

Am vergangenen Wochenende seien in Ottensen 17 Verstößen von der Polizei registriert worden, in allen Fällen habe eine Ermahnung ausgereicht. Auf der Schanze seien im gleichen Zeitraum 28 Maskenverweigerer zur Rede gestellt worden. „Auf der Schanze waren einige Personen nicht einsichtig, dann wird eine Ordnungswidrigkeit verhängt“, sagt Schlink.

Auch Polizeisprecherin Sandra Levgrün betont: „Der überwiegende Teil der Menschen ist sehr bemüht.“ Die Polizei gehe mit Augenmaß vor. Wer aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit seine Maske nicht trage, erhalte lediglich eine Ermahnung. „Man bekommt schnell ein Gespür, ob der Gegenüber eine Grundsatzdiskussion anzetteln möchte.“ Dann droht ein Bußgeld von mindestens 150 Euro.





Keine Pauschal-Pflicht für ganze Viertel





Bei der Auswahl der Masken-Bereiche hatte sich die Stadt auf die Erfahrungen der Polizei gestützt. Auch wenn derzeit oft Verwirrung herrscht, wo ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist – die Sozialbehörde möchte keine pauschale Maskenpflicht über ganze Stadtviertel verhängen. „Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. Wir wollen Ansteckungen dort verhindern, wo wirklich viele Menschen zusammenkommen„, sagt Anja Segert von der Sozialbehörde der Hansestadt.













