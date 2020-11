Maskenpflicht gilt jetzt für weitere Straßen

Avatar_shz von pac

03. November 2020

Hamburg | Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist in Hamburg um zahlreiche Straßen und Plätze erweitert worden. Mit Wochenbeginn müsse nun unter anderem auch in der Ottenser Hauptstraße sowie rund um den Hauptbahnhof, der Mönckebergstraße, den ZOB in Wilhelmsburg und den Hauptbahnhof Altona ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, sagte die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen gestern zur Landespressekonferenz in Hamburg. Insgesamt hat der rot-grüne Senat in der neuen seit Montag geltenden Rechtsverordnung 15 weitere Straßen und öffentliche Plätze genannt. Dort muss nun zu bestimmten Uhrzeiten eine Maske getragen werden.

Zuvor waren bereits 14 Straßen, Plätze und Bereiche als Orte mit Maskenpflicht festgelegt worden. Die neu hinzugekommenen Flächen sind in der Stadt zudem deutlich ausgewiesen und gekennzeichnet. Eine pauschale Maskenpflicht in der Innenstadt sei indes nicht geplant, sagte Offen. Es sei sowohl der Polizei als auch den anderen Akteuren wichtig, dass die Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig sind, begründete sie die Entscheidung.

Unterdessen hat sich die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Infektionen gestern sprunghaft um 456 Fälle erhöht. Der Sieben-Tage-Wert stieg auf 136,4 Infektionen pro 100 000 Einwohner, wie die Behörde im Internet mitteilte. Am Vortag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 128,2 gelegen.

Eine Übersichtskarte hat die Stadt auf ihrer Internetseite www.hamburg.de veröffentlicht (Corona – was gilt denn jetzt?).