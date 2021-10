Voting des Tages : Maskenpflicht an Schulen in SH fällt ab 1. November – die richtige Entscheidung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

26. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Die Maskenpflicht an den Schulen in Schleswig-Holstein am Platz endet ab November. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag (26. Oktober) in Kiel an.

Wir fragen daher:

Maskenpflicht an Schulen in SH fällt ab 1. November – die richtige Entscheidung? Ja, das ist es. Nein, die Pflicht hätte noch mindestens bis Dezember aufrecht erhalten werden sollen. Nein, die Pflicht hätte generell aufrecht erhalten werden sollen. zum Ergebnis

