Voting des Tages : Maskenlose HVV-Fahrgäste zahlen 40 Euro Strafe – angemessen?

19. August 2020, 18:00 Uhr

Wer ab Montag, 24. August, ohne korrekt sitzenden Mund-Nasen-Schutz in Hamburg Bus oder Bahn fährt und erwischt wird, muss 40 Euro zahlen. „Dann tritt die angekündigte Änderung der HVV-Beförderungsbedingungen in Kraft“, teilte der Verkehrsverbund am Mittwoch mit. Die behördlichen Genehmigungen seien jetzt erteilt worden. Auch an Haltestellen und auf Bahnsteigen müsse eine Maske getragen werden.

