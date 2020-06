Voting des Tages : Marseille-Kaserne: Ist die Umbenennung richtig?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

18. Juni 2020, 18:00 Uhr

Die Kaserne in Appen ist nach dem Jagdflieger Hans-Joachim Marseille (1919-1942) benannt. Der Kampfpilot mit den meisten Abschüssen in Nordafrika während des Zweiten Weltkriegs wurde von den Nazis "Stern von Afrika" gefeiert. Mit nur 22 Jahren wurde er kurz vor seinem Tod zum bis dahin jüngsten Hauptmann der Luftwaffe befördert. Im Oktober 1975 wurde die Appener Kaserne nach ihm benannt. Doch wie Oberstabsfeldwebel Michael Schmidt berichtet, soll ein neuer Name her. Die Suche hat in dieser Woche offiziell begonnen. Denn der Traditionserlass der Luftwaffe ist nun überarbeitet und von dem zuständigen Inspekteur unterschrieben worden.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Marseille-Kaserne: Ist die Umbenennung richtig?

