Region Pinneberg in Kürze : +++ Marode Straßen im Kreis Pinneberg +++ Weniger Einbrüche in Elmshorn +++ HLS Pinneberg braucht neue Mensa +++

25. April 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Fast die Hälfte aller Kreisstraßen ist sanierungsbedürftig oder sogar in extrem schlechten Zustand. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch auf Anfrage von shz.de mit. Betroffen sind 44 von 95 Kilometern Strecke. Wichtige Ausbauprojekte scheiterten zuletzt an fehlendem Fördergeld. Der Kreis Pinneberg hat die Straßen in seinem Zuständigkeitsbereich mit Noten auf einer Skala von eins bis fünf bewertet. Die Note eins wurde nicht vergeben. „Dieser Zustand kann eigentlich nur direkt nach der Abnahme einer Erneuerung erreicht werden“, sagt Silke Dräger, Leiterin des Fachdienstes Straßenbau in der Kreisverwaltung. Generell sind viele Kreisstraßen in Schleswig-Holstein in einem katastrophalen Zustand.

Elmshorn Eine Sonderkommission, mehr Personal bei der Spurensicherung und massive Kontrollen: Die landesweite Aktion gegen Wohnungseinbrüche hat in Elmshorn zu einem durchschlagenden Erfolg geführt. Die Zahl der Einbrüche wurde im Jahresvergleich fast halbiert. 2016 schlugen die Täter 102 Mal in der größten Stadt des Kreises Pinneberg zu. 2017 registrierte Elmshorns Kripo-Chef Dietmar Engelhorn „nur“ noch 53 Diebstähle aus Wohnungen. 15 Einbrüche erfolgten tagsüber – vier weniger als im Jahr zuvor.

Pinneberg Damit die Pinneberger Helene-Lange-Schule (HLS) den Betrieb als Offene Ganztagsschule aufnehmen kann, benötigt das Bildungsinstitut eine neue Mensa. Nur dann könnten alle Schüler versorgt werden. Derzeit gibt es im Schulgebäude nicht genug Platz. Die Schule favorisiert den Bau eines neuen Mensa-Gebäudes. Dann könnten eventuell auch Kita-Kinder sowie Förderschüler Mahlzeiten erhalten.

Wedel Der dramatische Insektenrückgang ist in aller Munde. Weniger Insekten auf der Windschutzscheibe, weniger Wespen auf dem Pflaumenkuchen, ist das ein Problem? „Weniger Insekten bedeuten aber auch weniger Vögel und weniger Fledermäuse“, erläutert Barbara engelschall, Geschäftsführerin des Regionalparks Wedeler Au die Entwicklung. „90 Prozent unserer Wildblumen müssen zumindest teilweise von Insekten bestäubt werden, um sich zu vermehren. 75 Prozent der Nutzpflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen.“

Tornesch Der mitgliederstarke Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der unter anderem die Blutspende und viele Angebote für Senioren organisiert sowie die Kleiderkammer betreibt, wählte auf der Mitgliederversammlung im Pomm 91 neue Vorstandsmitglieder und zeichnete verdiente Mitglieder aus.

Schenefeld Das Team der Fahrradwerkstatt in Schenefeld würde gern auch im Winter schrauben. Die Ehrenamtlichen wünschen sich deshalb neue Räume. Denn die Garage ist zu klein und nicht beheizt. „Deshalb haben wir von Oktober bis März geschlossen“, sagt Helfer Hans Szymanski.

Hamburg Die Hamburger Zollfahnder haben im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kokain sichergestellt. Fast vier Tonnen des Rauschgifts fielen den Ermittlern in die Hände. Allein 3,8 Tonnen aus Paraguay und Uruguay hatten die Beamten bei drei Aktionen im Frühjahr 2017 in Containern im Hafen der Hansestadt gefunden. Die Täter nutzten Holzkohle und Futtermittel als Tarnladung.

Schleswig-Holstein Hat ein Ausbilder der Marine Offiziersanwärter bei einem Ausbildungstörn auf einem Segelschiff geschlagen, getreten und beleidigt? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Dienstag das Amtsgericht Flensburg. Angeklagt wegen Misshandlung zweier Kadetten ist ein 52 Jahre alter Ausbilder und Schiffsführer der Marine. Er soll bei der Ausbildungssegelfahrt in der dänischen Südsee im September 2016 nach Fehlern den einen Gefreiten mit dem Fuß in den Rücken getreten haben. Dem anderen soll er mit dem Knie in den Rücken getreten und ein anderes Mal mit der Hand in den Nacken geschlagen haben.