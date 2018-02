Region Pinneberg in Kürze : ++ Marktkauf wird verkauft ++ NDR-Hörspiel von Schülern ++ Venedig im Miniatur-Wunderland ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

22. Februar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Gerüchte gibt es schon lange, jetzt scheinen die Pläne konkret zu werden: Das Elmshorner Marktkauf-Warenhaus am Franzosenhof soll privatisiert werden. Das Warenhaus, bisher Teil der genossenschaftlich organisierten Edeka-Gruppe, soll an einen selbständigen Edeka-Kaufmann gehen.

Barmstedt Die Kulturschusterei in Barmstedt hat wieder attraktive Veranstaltungen vorbereitet. Die Bandbreite reicht vom Theaterdialog bis hin zum Jazz-Konzert.

Uetersen Der Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club will in Uetersen einen eigenen Ortsverein aufbauen. 60 Interessenten haben sich bereits registrieren lassen. Dieser Stamm trifft sich in monatlichem Rhythmus, um erste Projekte zu besprechen.

Pinneberg „Ausflug ins Grauen“: Diesen dramatischen Titel hat ein Hörspiel, das 20 Schüler der Waldenauer Schülerschule mit dem NDR aufgenommen haben. Die Journalisten kamen mit Text, Mikrofon und Computer in die Klasse, um direkt vor Ort alles fertig zu produzieren, von der Aufnahme bis zum Schnitt mit Wulf Schnaase.

Quickborn Kinder dürfen Spielplatz gestalten: Nachdem die Politik die aktuelle Bedarfsplanung für die öffentlichen Spielflächen in Quickborn abgesegnet hat, ist der Platz an der Zeppelinstraße in den Mittelpunkt gerückt. Für die Neugestaltung sollen auf Empfehlung des Teams um Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse bis zu 25000 Euro ausgegeben werden. Bis es soweit ist, haben allerdings erst noch die Kinder und Jugendlichen das Wort.

Schenefeld Wolfssichtung an der Landesstraße Schenefeld-Elmshorn (LSE)? An der LSE ist erneut ein wolfsähnliches Tier aufgetaucht. Vor kurzem hatte ein Video bereits für Furore gesorgt.

Wedel Wedels ehemaliger Stadtkämmerer auf der CDU-Wahllliste: Die CDU Wedel hat ihre Kandidatenliste für dier Kommunalwahl 2018 aufgestellt und die Direktkandidaten nominiert. Überraschung auf Platz acht: Ex-Kämmerer Herbert Thomascheski.

Hamburg Verwinkelte Gassen, Kanäle, Gondeln und Palazzi - und ein Quadratmeterpreis von weit mehr als 100000 Euro: Das Miniatur-Wunderland in Hamburg hat am Mittwoch sein Venedig vorgestellt.

Schleswig-Holstein Knapp 3000 Frauen und Kinder, die von akuter Gewalt betroffen waren, konnten im Jahr 2017 in Schleswig-Holstein nicht direkt von einem Frauenhaus aufgenommen werden. Die Gründe: Gestiegener Bedarf und längere Verweildauer der Bewohnerinnen. Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) autonomer Frauenhäuser schlägt nun Alarm.