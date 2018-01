Region Pinneberg in Kürze : +++Mann wegen versuchten Mordes festgenommen+++20. Gesundheitsmesse in Pinneberg+++Neue Krückau-Querungshilfe geplant +++

vergrößern 1 von 1 1 von 1

12.Jan.2018

Appen Eine Spezialeinheit der Polizei hat einen 58 Jahre alten Mann aus dem Kreis Pinneberg festgenommen. Er soll im November 2017 eine 76 Jahre alte Appenerin in deren Wohnung bei einem Einbruchsversuch erschlagen haben. Der mutmaßliche Täter ist mehrfach vorbestraft, vor allem wegen Gewaltdelikten. Der Mann lebt seit seiner Haftentlassung 2012 im Kreis.

Elmshorn Eine sichere Querungshilfe im Bereich der Krückau-Brücke an der Wittenberger Straße: Der Kreis Pinneberg und die Stadt Elmshorn überlegen zurzeit gemeinsam, ob eine Bedarfsampel die beste Lösung wäre. Hintergrund: Bisher konnten Fußgänger und Radfahrer direkt unter der Brücke auf dem Krückauwanderweg die Straße queren. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Auf der Wittenberger Straße sind täglich bis zu 20.000 Fahrzeuge unterwegs.

Schenefeld Es war eines der gravierendsten Feuer im Kreis Pinneberg – der Brand des Racket Centers Sportwelt am 10. August in Schenefeld. Jetzt steht die Ursache für das Feuer fest: Schweißarbeiten am Dach des Sportkomplexes lösten den Brand aus. Damit liegt laut Polizeisprecher Arnd Habermann der Verdacht einer fahrlässige Brandstiftung vor. Ob gegen die Firma, die die Schweißarbeiten vorgenommen hat, Anklage erhoben wird, entscheide die Staatsanwaltschaft, sagte Habermann.

Pinneberg Der VfL Pinneberg lädt für Sonnabend, 17. Februar, zur 20. Gesundheitsmesse ein. Die offizielle Eröffnung in der Rathauspassage beginnt um 9.30 Uhr. An zahlreichen Ständen können sich die Besucher beraten lassen. Außerdem gibt es Experten-Vorträge zu Krankheitsbildern im 30-Minuten-Takt. Die Gäste können sich aber nicht nur informierten, sondern sich auch untersuchen lassen. Mit Erwerb des Gesundheitspasses nehmen die Teilnehmer an einer Tombola teil.

Wedel Indem der Wedeler Bildungsausschuss zwei neue Projekte für die Kindertagesstätten der Rolandstadt auf den Weg brachte, ist er dem selbst gesetzten Ziel der Kommunalpolitik um gleiche Bildungschancen für alle ein Stück näher gekommen. Wenn die Aktivregion Marsch und Geest dem Antrag der Stadt auf 75-prozentige Förderung zustimmt, werden ab 2018 sowohl der Klimaschutz als auch die musikalische Früherziehung in den Einrichtungen auf dem Plan stehen.

Ellerau Der 17 Jahre alte Florian Marienberg avanciert zum Social-Media-Star. Seit knapp fünf Monaten hat er einen YouTube-Kanal, auf dem er jeden Tag ein Video hochlädt. Sein Konzept: Er kommentiert und bewertet die Çlips anderer YouTuber, vor allem von Musikern und Bands. Das kommt an im Netz, und weil die Zahl der Videoaufrufe inzwischen hoch ist und die der Abonnenten stetig steigt, kommt FloderFlo aus Ellerau so langsam in die Gewinnzone und verdient Geld.

Uetersen Der Uetersener Fußballverein Rasensport richtet am Wochenende sein erstes Fußballhallenturnier für Jugendmannschaften aus. Gespielt wird sowohl am Sonnabend, als auch am Sonntag. Austragungsort ist das Torneum in Tornesch. In Uetersen stand keine Halle zur Verfügung. Anstoß am 13. Januar haben zunächst die Kicker des Jahrgangs 2010. Sie beginnen mit ihrem Turnier bereits um 8 Uhr.

Hamburg Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) rechnet damit, dass etwa zehn bis 15 Prozent der deutschen Nordseeflächen außerhalb des Küstenmeeres für den Ausbau der Windenergie auf See benötigt werden. Das BSH sei bei der Ausweisung von Flächen an die Vorgaben und Ausbauziele des Gesetzgebers gebunden, sagte Monika Breuch-Moritz, die Präsidentin der Behörde. Nach diesen Vorgaben sollen die Windkraftanlagen auf See bis zum Jahr 2030 über eine Leistung von rund 15 Gigawatt verfügen. Es gibt allerdings Bemühungen der Windkraftindustrie und der norddeutschen Politik, diese Ausbauziele nach oben zu korrigieren.

Schleswig-Holstein Knapp vier Monate vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein haben Städte, Gemeinden und Kreise dem Land ein Entlastungspaket in dreistelliger Millionenhöhe abgerungen. Die Kommunen bekommen bereits von diesem Jahr an deutlich mehr Geld für die Kita-Finanzierung, für den Schulbau, für Sportstätten und weitere Investitionen. Darauf verständigten sich die Spitzen der Landesregierung und der Kommunen am Donnerstag in Kiel nach mehrtägigen Gesprächen in einer abschließenden Verhandlungsrunde.