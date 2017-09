Region Pinneberg in Kürze : +++ Mann von Güterzug überrollt +++ Stadtumbau in Elmshorn +++ Ulrike Graefen im Schulausschuss +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

von shz.de

erstellt am 28.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Hamburg Bei einem Betriebsunfall in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Mittwoch ein Arbeiter von einem Güterzug überrollt und tödlich verletzt worden. Mehrere alarmierte Notfallsanitäter, ein Notarzt und Rettungskräfte eines Löschzuges konnten dem 40-Jährigen nicht mehr helfen, er starb an der Unfallstelle auf dem Gelände einer Firma zur Lagerung von Flüssigkeiten und Gasen, teilte die Feuerwehr mit. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Tote wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Zehn Augenzeugen wurden durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr und das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut.

Elmshorn Der Stadtumbau West: Die Planung geht weiter voran. Für die Bebauungspläne „Vormstegen und Osterfeld“, „Rathaus und Buttermarkt“ sowie „Berliner Straße“ hat der Ausschuss für Stadtentwicklung die benötigten Aufstellungsbeschlüsse getroffen. Jetzt können Behörden und die Öffentlichkeit – die Pläne werden ausgelegt – beteiligt werden. Die Bebauungspläne innerhalb des Sanierungsgebietes Krückau-Vormstegen wird die Stadt Elmshorn gemeinsam mit einem externen Planungsbüro aufstellen. Es geht darum, Grundstücke zu entwickeln und zu vermarkten.

Pinneberg Als Vorsitzende und Sprecherin der Pinneberger Schulallianz hat Ulrike Graefen sich über die Grenzen der Kreisstadt hinweg einen Namen gemacht. Jetzt macht sie bei den Grünen & Unabhängigen mit. Als stellvertretendes bürgerliches Mitglied vertritt sie die Fraktion im Schulausschuss. Doch will sie für bessere Schulen kämpfen: Die Prozesse müssen eng beobachtet und Missstände benannt werden“, sagt sie.

Barmstedt Die Polizei in Barmstedt sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Fahrraddiebstahl geben können, der sich am Montagabend an der Düsterlohe ereignet hat. Wie die Eigentümerin berichtete, wurde das weiße Fahrrad – das einen auffälligen Korb hat – gegen 19.45 Uhr aus der Doppelgarage hinter ihrem Haus gestohlen. „Meine Schwiegermutter hat im Halbdunkeln angenommen, dass ich es bin, die in Windeseile vom Hof radelt“, so die Barmstedterin. Da das Fahrrad für sie einen hohen ideellen Wert habe, hat sie eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04123-) 684080 bei der Polizei zu melden. Kurios: Kurz nach dem Diebstahl ihres Rades hatte die Barmstedterin auf ihrer Auffahrt ein herrenloses Fahrrad entdeckt, das – wie die Polizei später ermittelte – ebenfalls gestohlen worden war.

Wedel Der für Montag, 2. Oktober, vorgesehene Termin der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Wedel fällt aus. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit.

Schleswig-Holstein Auf der Autobahn 7 wird es in dieser und der nächsten Woche eng: Seit Montag werden die beiden Hauptfahrbahnen der Rader Hochbrücke erneuert. Der Verkehr nach Flensburg und Hamburg wird auf 1,5 Kilometern Länge einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. „Aus Erfahrung gehen wir davon aus, dass sich im Berufsverkehr Staus von drei bis vier Kilometern Länge bilden“, sagte Matthias Forster vom Landesbetrieb Verkehr und Straßenbau. Die Bauarbeiten sollen am 8. Oktober abgeschlossen sein. „Wenn wir weiter so gutes Wetter haben, kann es auch schneller gehen.“