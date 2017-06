Mann schlägt zu, weil ihn eine Frau nicht wollte

Ein 47 Jahre alter Mann soll einer früheren Wohnungsnachbarin in Hamburg-Bramfeld mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Der 47-Jährige dürfte die Tat aus persönlichen Motiven begangen haben, berichteten die Beamten. Die Frau soll Avancen des Mannes in der Vergangenheit zurückgewiesen haben. Als sie morgens zur Arbeit wollte und ihre Wohnungstür öffnete, sei sie von dem Mann angegriffen worden. Als die Frau um Hilfe schrie, flüchtete der Täter. Die Frau kam in ein Krankenhaus, sie ist laut Polizei außer Lebensgefahr.

von Barbara Glosemeyer

erstellt am 01.Jun.2017 | 13:17 Uhr