Polizei sucht Zeugen : Mann raubt Fußgängerin in Pinneberg aus

In der Osterholderallee wurde die Frau Opfer eines Überfalls, bei dem sie stürzte und sich verletzte.

von Felisa Kowalewski

07. Mai 2020, 13:10 Uhr

Pinneberg | In der Osterholder Allee in Pinneberg wurde am Mittwoch, 6. Mai, eine 52-jährige Frau ausgeraubt. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Tat ereignete sich demnach um 23 Uhr.

Täter flüchtet mit Handtasche in Richtung Bahnhof

Nach aktuellen Erkenntnissen näherte sich ein Mann von hinten an die Frau. Der Täter riss ihr daraufhin die Handtasche gewaltsam vom Arm und flüchtete mit dieser in Richtung Bahnhof. Die Frau stürzte bei dem Überfall und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat etwas gesehen?

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Der Täter wurde als männlich, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll dunkel bekleidet sein. Hinweise nimmt die Kripo unter (04101) 2020 entgegen.

