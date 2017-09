Dankbarer Blick zurück auf 39 Jahre : Manfred Werner verlässt die Ellerauer Kirchengemeinde

vergrößern 1 von 2 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 2

Ellerau | Nach 39 Jahren im Dienst der Ellerauer Kirche ist für Manfred Werner Ende des Monats Schluss. Nach sechs Pastoren, sehr vielen Konfirmanden-Jahrgängen und unzähligen Freizeiten verabschiedet sich der Diakon in den Ruhestand. Er geht „neugierig, aber auch mit etwas Wehmut“, sagt er.

„Ich habe mich immer geführt, bewahrt und behütet gefühlt und schaue sehr dankbar zurück.“ Hinter Werner liegt ein erfülltes berufliches Leben, in dem die Ellerauer Station die mit Abstand längste ist. Hier hat sich der Diakon eine Menge Achtung erworben. Er wird wertgeschätzt, sein Wissen und Rat sind gefragt. Das zeigte sich auf besondere Weise während seiner Verabschiedung im Rahmen eines Gottesdienstes. Ehemalige Mitglieder seiner Jugendgruppen sangen während der Feierlichkeiten ein Medley aus von Werner komponierten und getexteten Liedern und schenkten ihm einen Korb mit den Lebensmitteln, die er so oft vor oder während einer Jugendfreizeit einkaufte. Das hat ihn berührt.

Und dennoch hat er die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde schon vor 14 Jahren abgegeben. „Ich wusste immer, dass ich das nicht bis zur Rente machen will.“ Die Jugendkultur sei einem ständigen Wandel unterworfen und etwas ganz Spezielles. „Da braucht man einen jungen Erwachsenen, der altersmäßig dicht dran ist.“

Genau das war Werner, als er 1978 seinen Geburtsort Osnabrück gegen Ellerau eintauschte. „Ich hatte damals schon einige berufliche Stationen hinter mir, deshalb fiel mir der Abschied nicht schwer.“ Und in Ellerau wurde jemand gesucht, der die Jugendarbeit von Grund auf aufbauen konnte. „Das hat mich gereizt“, sagte Werner, ein gelernter Versicherungskaufmann, der sich nach dem Ende der Lehrzeit beruflich noch einmal neu orientierte. In Wuppertal machte er eine seminaristisch-theologische Ausbildung und ging anschließend nach Ellerau.

In den folgenden Jahrzehnten leitete er die Kinder- und Jugendgruppen, sorgte dafür, dass sich ausreichend Jugendliche als ehrenamtliche Helfer fanden, übernahm den Konfirmandenunterricht, war für die Predigtvertretung zuständig, organisierte und begleitete die Kinder- und Jugendfreizeiten, leitete Mitarbeitertreffen und übernahm die Schriftführung bei den Kirchengemeinderatssitzungen. „Der Übergang vom Hauptberuf zum Ehrenamt ist für Kirchenmitarbeiter fließend.“

Auch er konnte manchmal nicht unterscheiden, hat sich gern für die Projekte engagiert, die ihm am Herzen lagen – unabhängig von der Uhrzeit. Da blieb nicht mehr viel Zeit etwa für regelmäßigen Sport, aber das will er jetzt nachholen. Kultur, Reisen, Geselligkeit – in der Kirche gebe es reichlich davon, deshalb habe er nichts vermisst in all den Jahren. Daran änderte auch der Arbeitsplatzwechsel nichts. 2004 übernahm Werner das Kirchenbüro mit einer halben Stelle und zog sich aus der Jugendarbeit zurück. Zuvor hatte er zusammen mit Pastor Jörn-Detlef Dau-Schmidt noch die Pfadfindergruppen ins Leben gerufen und bis zuletzt die Reisen der Kinder und Jugendlichen begleitet. Wenn er in den vergangenen Jahren nicht im Büro anzutreffen war, kümmerte er sich um organisatorische Fragen, reparierte, was in Ordnung zu bringen war, sprang ein, wo Hilfe gebraucht wurde.

„Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich jetzt nichts mehr muss, und das braucht eine Zeit der Umstellung.“ Werner will zunächst den Termindruck reduzieren und einfach mal sehen, wie sich das Leben ohne berufliche Pflichten anfühlt. Er wird mehr raus gehen, sich an der frischen Luft bewegen, will einen Teil der freien Zeit mit Reisen füllen. Seiner Kirche aber bleibt er verbunden und wird sich für die Gemeinde engagieren – ab Ende September allerdings nur noch ehrenamtlich. Und noch eins wird sich für den kommenden Ruheständler nicht ändern: sein Glaube. „Er ist das tragende Fundament in meinem Leben“, sagt Werner.