„Man muss klare Kante zeigen“

Halstenbeks neuer Bürgervorsteher Jan Krohn (CDU) will sich für eine neue Sporthalle, Kunstrasenplatz und Radwegeausbau einsetzen

von Dietmar Vogel

04. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Jan Krohn (CDU) ist seit mehr als zwei Monaten Bürgervorsteher von Halstenbek. Im Interview mit Lars Zimmermann erklärt Krohn unter anderem, vor welchen Herausforderungen die Gemeinde in den kommenden Jahren steht und wie er Familie und Ehrenamt unter einen Hut bekommt.



Was bedeutet es Ihnen, Bürgervorsteher zu sein?

Es ist eine Ehre, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf. Der Bürgervorsteher ist der erste Bürger des Ortes und versucht, die Interessen der Einwohner in die Politik zu tragen. Das ist eine große Verantwortung.



Was hat Sie in den ersten Wochen Ihrer neuen Tätigkeit überrascht?

Ich bin seit 2008 in der Kommunalpolitik aktiv und deshalb wusste ich, was mich erwartet. Neu werden die Bürgervorstehertreffen mit den Bürgervorstehern aus anderen Kommunen sein. Die Leitung der Gemeindevertretung hatte ich zwar noch nie inne, war aber dafür Vorsitzender des Hauptausschusses sowie des Werkausschusses. Im Gemeinderat ist allerdings mehr Publikum, das eingebunden werden muss. Insofern ist es schon etwas aufregender.

Was bereitet Ihnen an der Arbeit als Bürgervorsteher besondere Freude?

Spaß bringt mir der Kontakt zu den Bürgern und zu den anderen Parteien. Es entspricht meiner Mentalität, als Moderator verschiedene Positionen zusammenzubringen. Die „Abteilung Attacke“ wäre auf dem Posten ohnehin nicht sonderlich gut aufgehoben. Sicherlich muss man auch mal klare Kante zeigen. Aber ohne Kompromissbereitschaft wird man bei den Mehrheitsverhältnissen in Halstenbek nicht vorankommen.



Vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde in den kommenden Jahren?

Die größte Herausforderung ist die Bereitstellung der Infrastruktur für das Wachstum der Gemeinde. Wir haben in den vergangenen Jahren viel getan, doch da die Einwohnerzahl mittelfristig auf mehr als 20 000 ansteigen wird, sind weitere Investitionen in Schulen und Kindergärten erforderlich. Dazu kommt, dass uns die Umstellung von G 8 auf G 9 zu schaffen macht. So brauchen wir sowohl an der Grund- und Gemeinschaftsschule als auch am Wolfgang-Borchert-Gymnasium zusätzliche Räume. Für den Sport muss ebenfalls einiges getan werden. An einer weiteren Sporthalle führt kein Weg vorbei, auch über einen Kunstrasenplatz muss man nachdenken. Außerdem müssen wir über den Ausbau der Radwege diskutieren. Spannend werden sicherlich die Debatten über die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung. Da ist genau abzuwägen, was den Bürgern zuzumuten ist.



Wirken sich die Probleme in der Bundes-CDU auch auf Halstenbek aus?

Wichtig ist, dass wir vor Ort geschlossen auftreten. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Wir sind aber auch sehr stark davon abhängig, was im Bund und im Land passiert. Ich denke schon, dass die Probleme der CDU in Berlin uns bei den Kommunalwahlen Stimmen kosteten.



Sind Sie persönlich mit der Bundes-CDU unzufrieden?

Teilweise ja. Ein Problem ist, dass wir es in Deutschland nicht schaffen, Menschen mitzunehmen, die finanziell schlecht dastehen. Das ist einer der Hauptgründe für das Erstarken der Populisten.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung?

Ich fühle mich von Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) und der Verwaltung gut mitgenommen. Das Verhältnis von Politik und Verwaltung ist ohnehin insgesamt besser geworden. Die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien ist aus meiner Sicht ebenfalls gut.

Ist es schwierig, Ehrenamt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen?

Definitiv. Das alles ist nur dank der Unterstützung meiner Familie möglich. Ich bin ja nicht nur Bürgervorsteher, sondern trainiere bei der Halstenbeker Turnerschaft auch noch eine Handball-Mädchenmannschaft. Das passt aber ganz gut, weil in meiner Familie alle handballbegeistert sind. Ich habe früher selbst gespielt und will nun anderen ermöglichen, diesen wunderschönen Sport zu betreiben. Die Arbeit in der Politik ist durch das Amt des Bürgervorstehers nicht viel mehr geworden, weil ich dadurch nun weniger in die einzelnen Fachausschüsse eingebunden bin. Grundsätzlich werde ich versuchen, viele Wochenenden für die Familie frei zu halten.



Was reizt Sie an der Kommunalpolitik?

Das Miteinander – sowohl mit den Bürgern als auch mit den anderen Parteien. Das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen zum Wohle der Gemeinde ist sehr reizvoll. Zumal man vor Ort sieht, welche Folgen die Entscheidungen haben.