Mamma Carlotta wieder im Einsatz

Das Team der Pinneberger Buchhandlung Bücherwurm hat im Jubiläumsjahr einen besonderen Höhepunkt geboten. Es präsentierte während der sehr gut besuchten Veranstaltung eine der renommiertesten Autorinnen der regionalen Krimi-Sparte. Die Münsteraner Autorin Gisa Pauly stellte während der Langen Nacht der Literatur charmant und mit bodenständigem Humor ihren neuen Roman „Vogelkoje“ vor.

Es geht im elften Fall und Buch über die temperamentvolle Italienerin Mamma Carlotta um Autorennen, einen darin verwickelten Leichenwagen und einen verschwundenen Sarg. Mama Carlotta ist schon lange der Meinung, dass ihr Schwiegersohn viel zu langsam Auto fährt. Sie selbst ist eher von der schnellen Sorte. Aber illegale Rennen auf Sylt? Das geht dann doch zu weit. Erst recht, als bei einem dieser Rennen ein Leichenwagen verunglückt. Und ein Sarg herausfällt, dessen Inhalt sogar für Eriks gute Nerven zu viel ist. Mammas Carlottas Neugier ist geweckt. Sie beginnt zu ermitteln, ohne zu ahnen, dass sich hinter dem Ganzen ein gefährliches Geheimnis verbirgt.



Raser-Unfall ist Thema

Mit dem Raser-Unfall nimmt Pauly auf ein sehr aktuelles Thema Bezug. Viele Straßen, Orte und Lokale bindet die Autorin ein, so dass die Leser sofort ihren Urlaub Revue passieren lassen konnten. Die Besucher lauschten Paulys locker gelesenen Passagen fasziniert und ließen sich von den familiären Entwicklungen in den Bann ziehen. Das Temperament der italienischen Miss Marple prallt in gewohnter Weise auf die eher trockene Mentalität der Inselbewohner.

Hätten Sie gern Mamma Carlotta als Schwiegermutter? Nach gelesenen Passagen forderte die Autorin das Publikum mit humorigen Fragen. „Ich bin ein absoluter Gisa-Pauly-Fan und habe alle Mamma Carlotta-Fälle gelesen“, bekannte Dörte Voigt aus Halstenbek. Auch ihre in Wiesbaden lebende Tochter sei von den Büchern eingenommen und habe Paulys Lesung in Wiesbaden besucht. „Erst vor vier Wochen waren wir auf Sylt und haben die Bücher dank unserer Tochter entdeckt“, freuten sich Dörte und Karl Voigt.

Mit einer besonderen Bitte wandte sich Jill Hansen an Pauly. „Bitte lassen Sie Svea aus der Geschichte verschwinden“, bat sie. Die Mamma Carlottas Sohn umkrempelnde Veganerin passe nicht zu Erik. Die Autorin gab sich überraschend verständig. „Sie nervt mich auch. Im nächsten Band wird sie rausgeschrieben“, versprach die Münsteranerin. Hansen berichtete, die Krimis auf Sylt gelesen zu haben. „Ich freue mich immer, wenn ein neuer Band erscheint“, sagte Hansen. Warum die Italienerin auf Sylt ermittelt? „Die Natur dort ist überwältigend“, sagte Pauly. Mit vielen kulturellen Veranstaltungen habe die Insel viel zu bieten.

Susanne Balz aus Pinneberg lobte die extravagante Brille der Autorin. „Ihre tolle Brille ist mir schon im Laden auf Sylt aufgefallen“, sagte Balz. Das Bücherwurm-Team freute sich, anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Buchhandlung, die Bestseller-Autorin zu präsentieren. Feridun Zaimoglu und Gerhild Stoltenberg hatten im Jubiläumsjahr ebenfalls ihre neuen Romane vorgestellt.

von René Erdbrügger

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:00 Uhr