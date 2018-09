Region Pinneberg in Kürze : ++Maisernte so früh wie noch nie+++11-Jähriger vergewaltigt+++Pinneberger Politiker beklagen geringe Wahlbeteiligung+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

11. September 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Maisernte im Kreis Pinneberg nähert sich dem Ende – und das bereits Mitte September. In normalen Jahren ernten die Landwirte im Kreis ihren Mais zwischen dem 20. September und dem 1. Oktober, so der Kreisbauernverband. „Wir sind schon Mitte August angefangen“, berichtet der Hörnerkirchener Landwirt Christof Kirst. „So früh wie noch nie.“

Wedel Von Mittwoch an muss sich ein 32-Jähriger vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Der Vorwurf: Er soll Anfang des Jahres in Wedel einen elf Jahre alten Jungen vergewaltigt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Itzehoe auf Nachfrage von shz.de mitteilte, steht der Mann wegen mehrerer Vorfälle vor Gericht, die sich alle am 20. Februar dieses Jahres ereignet haben sollen. Der 32-Jährige war an diesem Tag zu Gast bei der Familie des Kindes und nutzte offenbar sein Vertrauensverhältnis aus.

Pinneberg Nur 27,7 Prozent Wahlbeteiligung bei der Pinneberger Bürgermeisterwahl am Sonntag – die Politik schlägt Alarm. SPD als auch Bürgernahe geben zu bedenken, ob eine Direktwahl noch zeitgemäß sei. Der Bürger habe kein Interesse an einer Bürgermeisterwahl, so Uwe Lange, Fraktionschef der Bürgernahen.

Quickborn Nach dem Brand auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen Brandstiftung. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mit. Zur Schadenshöhe machte er noch keine Angaben. Inzwischen steht auch fest, dass das an die Baustelle grenzende Mehrfamilienhaus ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Rede ist von Hitzeschäden an der Fassade und den Fenstern.

Uetersen Bei der Beteiligung von Jugendlichen an der Kommunalpolitik wollen die Politiker neue Wege gehen. Die SPD regte im Sozial- und Umweltausschuss an, einen Achter- und Neuner-Rat an den Schulen zu etablieren. Schüler der achten Klassen, die sich auf keine Abschlussprüfungen vorbereiten müssen, bilden ihn für ein Jahr. Dabei erhalten sie die Möglichkeit, eigene, kommunalpolitisch relevante Beteiligungsprojekte zu entwickeln und diese mit Partnern aus Politik und Verwaltung umzusetzen. Zugleich sind die Jugendlichen Ansprechpartner für Vertreter von Politik und Verwaltung bei jugendrelevanten Planungsprozessen.

Wedel Die Untersuchung des Wedeler Strandbads auf elbetypische Schadstoffe wie Dioxyne und Furane erfolgt erst im nächsten Frühjahr. Darauf verständigten sich Politik und Verwaltung im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss. Angesichts des massiven Sandabtrags sei eine Analyse zu Beginn der Saison sinnvoller, da sich der Strand möglicherweise bis dahin stark verändere, so de Begründung.

Barmstedt Seit 19 Jahren sorgt das Team des Barmstedter Vereins Pausentreff tagtäglich dafür, dass die Schüler in der Mensa am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium mit Essen versorgt werden. Noch im Juni dieses Jahres stand es jedoch schlecht um den Verein. Dem Team fehlte es sowohl an finanziellen Mitteln, als auch an ehrenamtlichen Helfern. Fred Freyermuth, Werkleiter der Stadtwerke Barmstedt, reagierte und sicherte dem Vereine eine Soforthilfe in Höhe von 2500 Euro zu. Neben der finanziellen Unterstützung, gibt es auch einige Interessenten, die dem Team unter die Arme greifen wollen.

