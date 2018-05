Maibaumaufstellen in Barmstedt bei steifer Brise

Die Landfrauen Barmstedt/Rantzau freuen sich über viele Besucher trotz des schlechten Wetters.

von Helga Pergande

02. Mai 2018, 12:30 Uhr

Barmstedt | Der Maibaum steht auf dem Barmstedter Marktplatz und lässt seinen Kranz an der Spitze in der steifen Mai-Brise wehen. Bei der Maifeier der Landfrauen Barmstedt/Rantzau sowie der Stadt Barmstedt zeigte sich das Wetter regnerisch, kalt und windig.

Deshalb wurde die Begrüßung des Wonnemonats kurzerhand in die kommunale Halle des Rathauses verlegt. Dort war es zwar etwas eng, dies beeinträchtigte aber nicht die gemütliche Stimmung. „Seit zwölf Jahren müssen wir zum ersten Mal drinnen feiern“, sagte Ingrid Vollert vom Vorstandstrio der Landfrauen. Diese hatten wenig Publikum befürchtet und freuten sich ob des riesigen Andrangs. „So voll war unsere Halle noch nie“, sagte auch Bürgermeisterin Heike Döpke staunend.

Die Besucher wärmten sich in der Halle auf, drängten dann aber auf den Marktplatz, als Landfrauen und Barmstedter Feuerwehr den mit Grün umkränzten Maibaum zur Musik des Spielmannszug Hörnerkirchen auf dem Platz trugen. Es knackte und knirschte, als der Mastboden in dem vorhandenen Loch auf dem Platz befestigt werden sollte. Das entscheidende Endstück Holz war angefault und musste gekürzt werden. Also ging es für alle wieder in die warme Halle und kurze Zeit später wieder auf den Platz. Die Besucher nahmen es mit Humor. „Eineinhalb Meter gekürzt ist der Maibaum niedlich“, ließ jemand verlauten. Für Erika Pinz, die seit knapp zehn Jahren in Barmstedt lebt, ist die Anwesenheit selbstverständlich. „Ich komme aus Elmshorn, da gab es so etwas nicht, diese Maifeier genieße ich jedes Jahr“, sagte sie. Maren Kühl aus Hemdingen ist auch immer dabei. „Das ist eine schöne Tradition mit Maibowle, Erbseneintopf und einem ansprechenden Program“, sagte sie.

Vollert und Bürgervorsteher Christian Kahns begrüßten nach der Zeremonie die Besucher. Beide bemerkten, dass sie vom offiziellen Sommeranfang und Maifreuden reden wollten, was aber aktuell nicht recht passe. Trotzdem herrschte Begeisterung, als verschiedene Hip-Hop-Gruppen des BMTV sich schwungvoll bewegten, die Barmstedter Singgemeinschaft „Der Mai ist gekommen“ sang und die Trachtengruppe Pinnau/Elbmarschen Traditionstänze in alten Kostümen vorführte.