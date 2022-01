Fridays for Future : Mahnwache in Pinneberg: „Klimakrise nimmt von Tag zu Tag mehr Fahrt auf“

Seit 2019 gehen Schüler auf die Straße, um sich für den Klimaschutz starkzumachen. Auch am Freitag (14. Januar) haben Pinneberger Jugendliche eine Mahnwache in der Innenstadt abgehalten. Sie fordern die Energiewende.

14. Januar 2022

Seit 2019 gehen Schüler auf die Straße, um sich für den Klimaschutz starkzumachen. Auch am Freitag (14. Januar) haben Pinneberger Jugendliche eine Mahnwache in der Innenstadt abgehalten. Sie fordern die Energiewende.

„Die Klimakrise nimmt von Tag zu Tag mehr Fahrt auf, und in den verschiedensten Teilen der Welt sind heute schon enorme Folgen des Klimawandels spürbar“, sagte Daire Treumann zu den Anwesenden auf dem Pinneberger Lindenplatz. Am Freitag (14. Januar) trafen sich dort die Aktivisten von Fridays for Future für eine Mahnwache. Mit dabei hatten sie diverse Plakate, einen großen Banner und Kreide, um ein Bild auf den Platz zu malen.

Die Mitglieder von Fridays-for-Future sprechen sich aktuell gegen die geplante EU-Taxonomie aus. Diese solle fossiles Gas und Atomkraft als nachhaltige Energieträger labeln – heißt es in einer Pressemitteilung von Fridays for Future.

„Sollte der Entwurf so verabschiedet werden, befürchten wir von Fridays for Future weitere Investitionen in Milliardenhöhe in eine klima- und umweltschädliche Erdgasinfrastruktur. Das geht so nicht“, äußert sich Treumann vehement. Die Schülerin engagiert sich seit einiger Zeit in der Klimaschutzgruppe, ist mit viel Herzblut und Überzeugung dabei.

Forderungen an die Bundesregierung

Mit der Mahnwache wollen die Aktivisten ein Zeichen setzen. Sie fordern die Bundesregierung auf, sich ganz klar gegen den aktuellen Entwurf der Taxonomie zu stellen. Treumann selbst ist davon überzeugt, es müsse dringend etwas getan werden, damit der Planet auch weiterhin lebenswert bleibe.

„Deutschland trägt einen großen Teil zur Erderwärmung bei, weshalb es unglaublich wichtig ist, die Klimaneutralität 2035 zu erreichen“, sagte bei der Kundgebung. Unterstützung findet Treumann bei Linus Schwetje. Der 17-Jährige ist seit März 2019 aktiv bei der Fridays for Future–Bewegung mit dabei.

Wenn wir so weitermachen, zerstören wir unsere Welt. Linus Schwetje, Klimaaktivist

„Ich finde es Wahnsinn, wie die Fakten ignoriert werden. Wenn wir so weitermachen, zerstören wir unsere Welt. Dafür möchte ich nicht die Verantwortung tragen“, erkläret Schwetje.

Weg von Erdgas

Er und seine Mitstreiter fordern eine Wende in der Energiepolitik. Sie wollen hin zur Produktion durch echte erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik und weg von fossilen Energieträgern wie Erdgas.

Schon jetzt leiden und sterben zahlreiche Menschen an den Folgen der Klimakrise. Carlotta Löbner, Klimaaktivistin

„Schon jetzt leiden und sterben zahlreiche Menschen an den Folgen der Klimakrise. Um weitere katastrophale Entwicklungen eindämmen zu können, muss jetzt etwas geschehen“, erklärte auch Aktivistin Carlotta Löbner. Die Schülerin engagiert sich seit 2019 bei der Bewegung und ist überzeugte Klimaschützerin.

Einer, der zwischen all den jungen Menschen heraussticht, ist Thorsten-Michael Wulff. Der Rentner ist Mitglied bei den Pinneberger Omas for Future. Für ihn ist es Ehrensache, auch jetzt bei dieser Veranstaltung mitzumachen.

„In den letzten zehn Jahren ist die Energiewende nicht genügend vorangegangen. Jetzt stehen wir vor einem Problem. Natürlich kommt Atomenergie nicht in Frage, das ist auch indiskutabel“, äußerte er sich Wulff.

Unterstützung deutschlandweit

Die Klimaaktivisten sind nicht allein. An diesem Freitag haben in zahlreichen Orten Protestaktionen von Fridays for Future stattgefunden. Alle Veranstaltungen haben dasselbe Ziel: Aufmerksam auf die Fehler in der Klimapolitik zu machen und die Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren. „Wir sind bis jetzt ganz zufrieden mit dem Ablauf unserer Mahnwache. Natürlich hätten mehr Leute kommen können. Aber so ist es auch gut“, sagt ein Aktivist abschließend.