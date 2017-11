vergrößern 1 von 2 Foto: Privat 1 von 2

von Dietmar Vogel

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Das fühlt sich gut an. Konzentriert blättert Daniela Spitzar in dem bunten Journal der q-studies, dem interdisziplinären Studiengang der HafenCity Universität (HCU). Das von ihr und dem Architektur-Kritiker und Journalisten Dirk Meyhöfer herausgegebene Sonderheft – Auflage insgesamt 90 Stück – lebt von Farbe, raffinierten Layouts, diversen Papiersorten und -größen sowie spannenden Texten. Das Magazin wurde gemeinsam mit 26 Studierenden der HCU in der Überseeallee 16 aus unterschiedlichen Fakultäten erarbeitet.

Die Architekten, Stadtplaner und Bau-Ingenieure sowie Urban Designer ließen sich dabei im einjährigen Seminar von Spitzar inspirieren und animieren. Das fachübergreifende Studienangebot ist für die Hamburger Künstlerin Spitzar, bekannt auch als Halstenbeker Verwaltungsmitarbeiterin, eine Herzensangelegenheit: „Ich arbeite gern mit jungen Menschen zusammen.“ Das Heft soll zudem bewusst eine Alternative zu Internet und Cloud sein.

Spitzar beobachtet seit geraumer Zeit einen Trend: „Magazine leben wieder auf, die Jugend liest wieder diese speziellen Printausgaben.“ Gerade deshalb wollte Spitzar die Studierenden Laura, Mustafa, Ismail, Maurice, Fadi, Sonja, Rahel, Mona, Stella, Damla, Hendrik und Co. dazu anhalten, „ihre Welt mit zu gestalten, die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Es ist mir wichtig, Werte an die Studierenden zu vermitteln“, betonte die Seminarleiterin. Es sei vor allem darum gegangen, Schwellenängste bei den etwa 20-jährigen HCU-Absolventen abzubauen, sagte Spitzar weiter. Ein Bau-Ingenieur beschäftigte sich plötzlich mit graphischer Gestaltung, musste Texte verfassen, Dokumentationen erarbeiten und bewerten. In Redaktionskonferenzen – alle 14 Tage – wurde gefeilt, verbessert, optimiert.

Nicht umsonst überschrieb Kultur- und Bildungsmanagerin Spitzar, die sich auch als Künstlerin in das Projekt eingebracht hatte, ihr Heft-Editorial „Warum vom sterbenden Print keine Rede sein kann“. Im Rückblick sei sie sehr stolz auf das Ergebnis, von dem sich die Öffentlichkeit jüngst während der HCU-Jahresausstellung überzeugen konnte. Die Wertschätzung durch die HCU dürfte sich auch in der Finanzspritze für den Druck ausdrücken. Spitzar weiß großen Dank an den Förderverein der HCU „waterfront“ und die q-studies zu richten, die Teile ihres Budgets dafür zur Verfügung gestellt haben.

Und gibt es eine Fortsetzung an der HCU? Darauf will sich Daniela Spitzar nicht festlegen. Sie sei offen dafür. Auch für Projekte an anderen Unis.