Region Pinneberg in Kürze : +++ Mäuseplage in Elmshorner Markthalle +++ Autoteile in Uetersen gestohlen +++ Polizeikontrollen in Barmstedt +++

15. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Elmshorner Markthalle bleibt für unbestimmte Zeit geschlossen. Grund ist ein „erheblicher Befall“ mit Mäusen im Keller und Erdgeschoss, wie der Erste Stadtrat Dirk Moritz bestätigte. Ein Kammerjäger sei bereits dabei, die Nagetiere mit Fallen zu bekämpfen. Wie lange es dauert, bis die Halle mäusefrei ist, bleibt unklar. Die 14 Händler aus der Halle müssen nun nach draußen ausweichen. Am Mittwoch hatten bereits fünf Gewerbetreibende kurzfristig neue Verkaufswagen gefunden. Der Marktbetrieb unter freiem Himmel am Samstag und am Mittwoch wird ohne Einschränkungen weitergeführt.

Uetersen Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber für zwei Straftaten, die sich in der Nacht zu Dienstag in Uetersen ereignet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereigneten sich die Taten an der Schillerstraße und Am Gehölz. An der Schillerstraße drangen die Unbekannten gewaltsam in einen im Carport geparkten BMW ein und stahlen die Tachoanzeige. Am Gehölz bauten die Täter das Navigationsgerät aus. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich ebenfalls um einen BMW. Insbesondere suchen die Beamten nach Hinweisen auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die in Tatortnähe beobachtet oder gesehen worden sind. Zu erreichen sind die Ermittler telefonisch unter (04101) 2020.

Barmstedt Etwa 200 kontrollierte Fahrzeuge und 15 Verstöße von Autofahrern: Das ist das Ergebnis von Verkehrskontrollen, die die Barmstedter Polizei am Mittwoch am Kreisel am Rantzauer See und in der Barmstedter Mühlenstraße durchgeführt hat. Wie Stationsleiter Sascha Schmidt berichtete, hatten die Beamten vor allem auf Verstöße gegen die Gurtpflicht und Verstöße gegen die Nutzung von elektronischen Geräten wie Smartphones am Steuer geachtet. Auch im Stadtgebiet Elmshorn seien im Zuge des landesweiten Kontrollwoche zahlreiche Autofahrer überprüft worden, so Schmidt weiter.

Wedel Die Wedeler Soziale Initiative (WSI) hat eine solide breite Basis für ihre Premiere geschaffen: Die Wählergemeinschaft, die unter dem Motto „Neue Kraft für Wedel“ erstmals bei einer Kommunalwahl antritt, hat alle 16 Wahlkreise mit Direktkandidaten besetzt und präsentiert 20 Listenkandidaten. Dabei spielen auch neue Kräfte ganz vorn mit. Drei von fünf aktuellen Ratsmitgliedern finden sich auf den wenig aussichtsreichen Mittelfeldplätzen der WSI-Liste.

Pinneberg 2015 ist Holger Meyer, langjähriger Rektor der Grundschule in Pinnebergs Stadtteil Thesdorf, in den Ruhestand gegangen. Seit einigen Monaten ist er Integrationslotse vom Landessportverband Schleswig-Holstein und setzt sich in dieser Funktion beim VfL Pinneberg ein. Dort ist die Fußballmannschaft aus Deutschen und Geflüchteten bereits erfolgreich. Meyer plant weitere Angebote: Er will zukünftig Geräteturnen und Tischtennis anbieten. Aber vor allem die Nachfrage nach Schwimmkursen sei hoch. Demnächst soll es eine Kooperation mit dem Verein Pinneberger Kinder geben.

Ellerau Der Bürgerverein Ellerau (BVE) ist nun auch startbereit für die Kommunalwahl am 6. Mai in Schleswig-Holstein. An der Spitze der Kandidatenliste steht neuerdings ein Quereinsteiger. Ralf Martens wird von der Wählergemeinschaft ins Rennen um das Bürgermeisteramt geschickt. Der BVE bleibt bei seiner Meinung, dass eine Gemeinde wie Ellerau nicht ausreichend von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geleitet werden kann. Der Bürgerverein fordert eine hauptamtliche Position. Das restliche Team des BVE stellt sich aus erfahrenen Kommunalpolitikern sowie Neueinsteigern zusammen.

Schenefeld Nachdem in den Jahren 2015/2016 bereits erfolgreiche Bürgerbeteiligungen um die Entwicklung der Stadtmitte stattfanden, hatten nun die Bürger erneut das Wort. Mehr als 150 Interessierte nutzten im Sitzungssaal des Rathauses die Gelegenheit, um über die Entwicklung des Stadtkerns zwischen Feuerwache, Düpenaulauf, Borgfelde und der Kiebitzbrücke zu diskutieren. Um die Stadtkernplanung auf professionelle Füße zu stellen, hat Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) Verstärkung aus Kiel geholt. Beratend stehen Gabriele und Dieter Richter von Richter Architekten dem Projekt zur Seite.

Hamburg Offiziell fast 80.000 Hunde sind 2017 in Hamburg gemeldet worden. 3000 mehr als noch 2016. Hamburg ist, auch was die Zahl seiner Hunde und Hündinnen anbelangt, eine wachsende Stadt. Auch die Zahl der Halter ist auf den Höchststand von 49.312 gestiegen, wie aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Thering hervorgeht.

