Region Pinneberg in Kürze : +++ Maersk übernimmt offiziell Hamburg Süd +++ Kunstmarkt im Elmshorn +++ Rathaussitzung in Barmstedt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 02.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Hamburg Nach der Übernahme der Reederei Hamburg Süd will der Schifffahrtskonzern Maersk ab 2019 jährliche Einsparungen von 350 bis 400 Millionen US-Dollar realisieren. Die Kosten würden vor allem durch die Integration und Optimierung der Netzwerke und standardisierte Beschaffung sinken, teilte Maersk am Donnerstagabend in Kopenhagen mit. Nach der Zustimmung von 23 verschiedenen Regulierungsbehörden hat Maersk am Freitag offiziell Hamburg Süd übernommen. Damit rückt Arnt Vespermann an die Spitze des Unternehmens, als Nachfolger von Ottmar Gast, der in den Aufsichtsrat wechselt. Für den neuen Eigner Maersk zieht zudem Søren Toft in den Aufsichtsrat ein – operative Vorstand der Muttergesellschaft.

Elmshorn Aussteller präsentieren auf dem „Markt mit KunstWerk“, Werke aus verschiedensten Materialien. Am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Dezember, können die Werke an den Ständen von jeweils 11 bis 17 Uhr bestaunt und gekauft werden. Der Markt findet im Industriemuseum statt. Der Museumsladen hat geöffnet und ein Musemscafé gibt es auch. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Und der Nikolaus schaut auch vorbei.

Barmstedt Die Mitglieder der Stadtvertretung Barmstedt kommen zu ihrer nächsten Sitzung, die für Dienstag, 12. Dezember, organisiert wird, in der Kommunalen Halle im Rathaus, Am Markt 1, in Barmstedt zusammen. Auf der Tagesordnung stehen außer dem „Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten“ und einer Einwohnerfragestunde diverse Ehrungen. Außerdem stehen die Haushaltssatzun für das Jahr 2018 sowie das Investitionsprogramm und der Fiananzplan für 2017 bis 2021 im Fokus. Beginn: 19 Uhr.

Wedel Die zweite Diskussion des Haushaltsentwurfs für 2018 steht auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses für die Sitzung am Montag, 4. Dezember. Ab 19 Uhr geht es im Raum „Caudry“ des Rathauses zudem um den Jahresbericht von Wedel Marketing. Zudem sollen die Fraktionen über überplanmäßige Ausgaben zur Beschaffung eines DLRG-Einsatzfahrzeugs befinden.

Quickborn Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt kommen am Mittwoch, 6. Dezember, zu ihren nächsten Beratungen zusammen. Getagt wird ab 18.30 Uhr in der Mensa der Quickborner Comenius-Schule, Am Freibad 3-11. Auf der Tagesordnung steht neben Bebauungsplan-Änderungen auch die aktuelle Verkehrsplanung.

Prisdorf Die Deutsche Bahn hat den Auftrag für den Bau der Bahnunterführung im Hudenbarg erteilt. Darüber informierte Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP) in der Gemeindevertretung. Allerdings läge das Angebot der ausführenden Firma rund 28 Prozent über der Kostenschätzung. Das Amt werde die Bahn über einen Anwalt auffordern, die Ausschreibung zu wiederholen. Die Gemeinde war bisher von einer Investition von vier Millionen Euro ausgegangen, von der sie etwa 20 Prozent tragen muss. Förderungen sollten den Gemeindeanteil auf 560.000 Euro senken. Beim Anstieg um 28 Prozent würde dieser bei 716.000 Euro liegen.

Schleswig-Holstein Die Metropolregion Hamburg mit ihren 5,3 Millionen Einwohnern will die Chancen des digitalen Wandels für eine positive Entwicklung nutzen. Es gelte aber eine digitale Spaltung zwischen Stadt und Land zu verhindern, betonte der Hamburger Staatsrat und Vorsitzende des Regionsrates, Andreas Rieckhof (SPD), am Donnerstag in Neumünster auf der Regionalkonferenz der Metropolregion zum Thema „Digitales Land – digitale Stadt – zusammen den Weg gestalten“. Es gebe einen gemeinsamen, aber keinen einheitlichen Wirtschaftsraum. Auch Schleswig-Holsteins Digitalminister Robert Habeck (Grüne) betonte die Notwendigkeit eines weiteren Ausbau des digitalen Netzes in den Kommunen und des digitalen Dienstleistungsangebotes der öffentlichen Verwaltungen. „Das Spannende ist, wie die digitalen Strategien von Schleswig-Holstein mit denen von Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg übereinkommen“, sagte Habeck. Es mache ja wenig Sinn, wenn in Schleswig-Holstein Anträge etwa zum Kindergeld, Führerschein oder Personalausweis möglich seien, es aber in Niedersachsen genau anders laufe. Es dürfe nicht sein, dass die Bürger bei einem Ortswechsel in Anträgen dann alle Daten neu händisch einpflegen müssten.