Märchenwelt steht auf dem Kopf

von René Erdbrügger

13. November 2018, 16:08 Uhr

Das Märchen „Rumpelstilzchen“ der Gebrüder Grimm kennt jeder. Aber nicht in dieser Form und Art: Mit pfiffigen Liedern und instrumentaler Begleitung bringt das Forum Theater das Stück „Rettet Rumpelstilzchen“ auf die Bühne. Premiere des Stücks von Susanne Lütje und Corinna Schildt ist am Sonnabend, 24. November, ab 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die Grund- und Gemeinschaftsschule (Gugs) in der Richard-Köhn-Straße 75 in Pinneberg.

„Das Stück ist sehr kurzweilig und lustig, da sich in ihm diverse Märchen und bekannte Figuren vermischen und es daher zu skurrilen Begegnungen kommt“, erläutert Lars Korinth, Sprecher des Forum Theaters. Die agile Kindergruppe werde auch dieses Jahr wieder tatkräftig und kreativ von zahlreichen Eltern unterstützt. Diese halfen sowohl bei der Gestaltung des fantasievollen Bühnenbilds, -baus und dem Nähen der teils aufwendigen Kostüme. Das Schauspiel-Team übt bereits seit Ende März für die Aufführungen. „Eine so große Gruppe hatten wir noch nie“, sagt Regisseur Andreas Hettwer. Die 17 mitspielenden Mädchen und Jungen sind zwischen acht und 14 Jahre alt und präsentieren im Stück fast alle bekannten Märchen mit Gesang und Musik.

Zum Inhalt: Es gilt, das Märchenreich zu retten. Denn Frau Holle (Finja Ossenbrüggen) lässt das von ihrer Katze (Amelie Hackbarth) und Pechmarie (Alina-Marie Zoschke) im Kissen versteckte magische Märchenbuch herausfallen. Alle Seiten wirbeln daraufhin durcheinander.



Hilfe von den Märchenschreibern





Plötzlich steht statt Pechmarie der Jäger aus dem Rotkäppchen-Märchen (Rajko Ossenbrüggen) neben ihnen. Und das stellt sich nicht als einziges Märchen-Wechsle-dich-Spiel heraus. Um dieses Chaos zu beseitigen,werden die Märchenschreiber herbeigerufen. Diese sind aber seit über 150 Jahren tot und so muss ein moderner „Retter der Welten“ aus der „echten“ Menschenwelt her. Die Katze trifft auf die beiden Jungen Jacob (Ben-Luca Zoschke) und Wilhelm (Massimo Fischer von Mollard) und schubst sie in den Gulli. Katze und Jungs landen in der Märchenwelt und versuchen gemeinsam, das Chaos zu beseitigen.

„Junge Schauspieler, ausgefallene Kostüme und Musik sorgen für jede Menge Spaß“, verspricht Korinth. Es handele sich beim Rumpelstilzchen sicherlich um ein der buntes und lustiges Stück in der Vorweihnachtszeit. Auch die Regisseure Birte Hatje und Hettwer loben die zahlreichen lustigen Szenen im Stück mit Happy End.