Märchenschlacht im Sumpf

Musical Shrek kommt nach Pinneberg / Karten schon fast ausverkauft / Premiere und weitere Vorstellungen im November

14. Oktober 2019, 17:04 Uhr

Pinneberg | Man nehme verschiedene Märchenfiguren, packt ein paar grüne, dicke Oger sowie die Musical-Company Pinneberg hinzu und heraus kommt die musikalische Version des Kultfilms Shrek. Ab Donnerstag, 7. November, präsentieren die Darsteller der Company das Musical Shrek im Hotel Cap Polonio, Fahltskamp 48.

Was ist das Besondere an dem Stück? „Es handelt sich um eine farbenfrohe Märchenwelt“, erläutert Jan Torben Schunck von der Company. „Das Original und der Film sind eine Dreamwork-Produktion. In dem Stück ist diese zauberhafte Welt auf die Bühne gebracht worden – dazu gibt es traumhafte Musik“, führt er aus.

Dabei gibt es altbekannte Gesichter aus dem Film. Der grüne Oger Shrek mit Prinzessin Fiona sowie „Esel“ und der böse Lord Farquaad sind dabei. Ebenso werden Figuren aus anderen Fabeln und Geschichten die Performance ergänzen. So geben sich beispielsweise Schneewittchen oder auch Rotkäppchen und die drei kleinen Schweinchen die Ehre.

Darum geht es: Shrek lebt – zufrieden mit seinem Dasein als Einsiedler – in einem Sumpf. Eines Tages ist dieses ruhige Idyll voll mit Märchenfiguren und Fabelwesen, welche aus dem naheliegenden Königreich verstoßen wurden. „Shrek will lieber alleine leben und zieht daher los, um den verantwortlichen Lord Farquaad umzustimmen und den Sumpf räumen zu lassen“, erläutert Schunck. Der Lord willigt ein, sofern der Oger im Gegenzug die Prinzessin Fiona aus einem drachenbewachten Turm befreit, damit Farquaad sie heiraten kann und selbst König wird. Die abenteuerliche Reise beginnt.

Seit Sommer 2018 sind die Arbeiten am Stück im Gange. Anfang dieses Jahres gab es das Casting und kurze Zeit später fingen die Proben an. „Wir dachten, dass es jetzt an der Zeit wäre, etwas Buntes und Lustiges aufzuführen“, erinnert sich Schunck. „Es ist genau das Richtige für Pinneberg, gerade weil unsere vorherigen Arrangements eher ernst waren“, führt Schunck aus, der im November als Oger zu sehen sein wird. „Viele von uns kannten Film und Musical bereits als DVD, daher kam uns die Idee das jetzt auch zu machen“, sagt Schunck.

Das Laienteam besteht dieses Mal aus 60 Mitwirkenden – Darsteller, Musiker, Techniker, Kostümbildner und Bühnenbauer. „Die Kostüme und auch die Dekoration sind schon fast komplett fertig. Es ist alles sehr detailliert er- und verarbeitet worden“, zeigt Schunck auf. Es sind über 120 Verkleidungen hergestellt worden. Dies liege an den Doppelbesetzungen und an verschiedenen Größen der Schauspieler. „Im Esels-oder Oger-Gewand wird es schon sehr heiß, da ist es besser, wenn jeder sein eigenes Kostüm besitzt“, sagt Schunck und lacht. Bei der Herstellung sei einerseits auf die charakteristischen Eigenschaften der jeweiligen Figur geachtet worden, andererseits sei auch der persönliche Stempel der Gruppe zu erkennen. „Die Rollen sind sehr schnell zuzuordnen, aber doch anders als im Original. Wir haben unseren eigenen Charme eingebracht“, ist sich der Oger-Darsteller sicher. Bei seinem Kostüm, mussten dabei keine speziellen Tricks eingesetzt werden. Es besteht aus der Kleidung, den typischen Antennen-Ohren und einer Latex-Maske. „Ich bin körperlich schon groß und breit gebaut, einen Fett-Suit oder Ähnliches brauchte es bei mir und auch dem anderen Oger-Spieler nicht“, schildert Schunck, der an den „geraden Tagen“ als grünes Monster zu sehen sein wird.

Wie genau die Maske der Hauptrolle dann aussieht, ist erst ab der Premiere am Donnerstag, 7. November, zu sehen. Das Stück wird zehn Tage lang, bis Sonnabend, 16. November, dargeboten. Der Tipp vom Teilzeit-Shrek: „Schnell sein lohnt sich, der Saal ist an einigen Tagen schon fast ausverkauft.“ Los geht es jeweils um 19.30 Uhr, außer am Sonntag, 9. November, wo ab 17 Uhr gespielt wird. Der Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn.