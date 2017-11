Märchengeschichten und Zeltstadt

vergrößern 1 von 3 Foto: DPA 1 von 3

Zur Weihnachtszeit gehören nicht nur das Stöbern nach Geschenken, das Backen von Plätzchen oder das Schmücken des Christbaums. Auch der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele Menschen zum vorweihnachtlichen Ritual. Die Schenefelder Bürger haben dazu ein ganzes Wochenende lang Zeit, wenn sich der Rathausvorplatz und das Foyer des Verwaltungsgebäudes in der Zeit vom Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Dezember in den Weihnachtsmarkt wandelt.

„Wir sind stolz auf unser Alleinstellungsmerkmal bei unserem Markt“, betonte Axel Hedergott, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit, Jugend, Bildung und Soziales der Stadt Schenefeld, im Gespräch mit unserer Zeitung. Damit ist gemeint, dass der Weihnachtsbasar ganz ohne kommerzielle Anbieter auskommt. „Auf unserem Markt sind nur Ehrenamtler und Organisationen, wie der Glücksgriff, die DRK-Kleiderkammer, die Lebenshilfe oder die Rotarier, vertreten“, sagte er. Einzige Ausnahme: Das kleine Kinderkarussell auf dem Rathausvorplatz, das gegen eine Spende genutzt werden kann.



Parteien und XFEL sind dabei





Dieses mal seien auch fast alle Parteien aus dem Schenefelder Rat mit einem eigenen Zelt vertreten. „Einzig die FDP wird sich mit der Arbeiterwohlfahrt ein Zelt teilen“, sagte der Fachbereichsleiter.

Ein Novum wird das Zelt des European XFEL darstellen. „Gemeinsam mit der Stadt beteiligt sich das Forschungszentrum am Weihnachtsmarkt“, so Hedergott. Am Stand werde ein Dauerschleifen-Film über das Projekt informieren und ein Mitarbeiter für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Die Stadt wird unterdessen über die Stadtkernsanierung informieren, stellte der Fachbereichsleiter in Aussicht.

Die zweite Neuheit wird der Stand der Waldjugend Nord darstellen. „Das ist ein Verein, der nicht aus Schenefeld kommt, wohl aber einige der Mitglieder“, berichtete der Schenefelder Fachbereichsleiter. Dort können Kinder unter anderem Vogelfutter-Kugeln basteln.

Insgesamt wird es eine Zeltstadt mit 27 Ständen geben – zwei mehr als im Vorjahr. „Einige Teilnehmer aus dem letzten Jahr fanden es so toll, dass sie ein weiteres aufstellen wollten“, sagte Hedergott erfreut.



Märchenstunde und Kunsthandwerk





Außer den Angeboten in der Zeltstadt gibt es im Foyer des Rathauses erneut den Kunsthandwerkermarkt, auf dem sich Profis und Hobby-Kreative die Plätze teilen und Gestricktes, Mützen oder Decken unter die Leute bringen.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) freute sich indes besonders auf ein Angebot zum Weihnachtsmarkt: „Ich bin auf jeden Fall bei den Märchenerzählungen dabei“, sagte sie. Über die beiden Tage verteilt wird Erika Fischer aus Schenefeld jeweils eine Stunde lang Märchen für Groß und Klein in dem gemütlich eingerichteten Märchenzimmer erzählen, die die Geheimnisse des Lebens vermitteln. Große Überraschung: „Sie wird ein geheimes Musikinstrument mitbringen“, verriet die Bürgermeisterin.



Musik und Öffnungszeiten





Neben der musikalischen Märchen-Untermalung gibt es aber auch weihnachtlichen Jazz sowie musikalische Beiträge der Schenefelder Schüer und der beiden Musikzüge zu hören. Das Weihnachtswochenende in Schenefeld wartet aber auch mit neuen Zeiten auf: „Wir haben den Markt im Vergleich zum letzten Jahr um eine Stunde verlängert“, sagte Hedergott. Der Markt wird am Sonnabend, 9. Dezember, um15 Uhr feierlich eröffnet und geht bis 22 Uhr. Am Sonntag, 10. Dezember, geht das bunte Treiben bereits um 12 Uhr los und endet um 18 Uhr.