Märchen mit Harfenratten und Käfern

vergrößern 1 von 3 Foto: Roolfs 1 von 3

„ ‚Bist du etwa schwanger?‘, fragte der Waldschrat seine Frau: ‚Deine Ohren sind größer geworden.‘ “ Aber erst, als auch ihre Füße, Hände und schließlich die Brüste gewachsen sind, gibt die Waldschrat-Frau zu, schwanger zu sein. Wie das Paar die Geburt seines Sohnes Silvester erlebt und feiert, das ist Inhalt der Geschichte „Silvester“. Die las kürzlich ihr Autor selbst vor: Christoph Stegmann (Foto), im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein als Pastor für Altenheimseelsorge zuständig.

Rund 40 ältere Besucher waren ins Pinneberger Katharina-von-Bora-Haus gekommen, um Stegmann zuzuhören. „Ich lasse mir gern vorlesen“, erzählte Uli Herling aus Pinneberg. Herling ist Stammgast bei dieser jährlichen Veranstaltung: „Einstimmung auf den Advent, Kaffee und Zusammensein.“ Und: „Die Geschichten haben mir bisher immer gut gefallen.“

Zum sechsten Mal luden Stegmann und Wera Lange, im Kirchenkreis in der Fachstelle Älter werden für den Bereich Bildung zuständig, zur Lesung vor dem ersten Advent ein. „Ein gemütlicher Nachmittag für Menschen, die oft allein sind“, beschrieb Lange die Idee dabei. Einsamkeit im Alter, das ist vor allem ein weibliches Problem; Frauen waren im Publikum deutlich in der Mehrheit.

„Die erste Geschichte war einfach in meinem Kopf, und sie musste geschrieben werden“, erzählte der schreibende Theologe. Als Geburtstagsgeschenk für seine Mutter wollte er dann eine weitere schreiben: „Es ging wider Erwarten besser, als ich mir das vorgestellt hatte.“ Inzwischen hat Stegmann ein Repertoire von rund 15 Geschichten. Beim Schreiben lernte der Pastor sogar noch eine neue Seite seiner selbst kennen: „Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Humor habe, wie da auftaucht.“ Sein wichtigstes Forum zum Vorlesen ist der Advent in Pinneberg.

Barbara Eccard weiß immer schon vorher, welche Geschichte Stegmann vortragen wird. „Ich gucke dann, welche Stücke aus meinem Repertoire dazu passen“, erklärte die Eidelstedterin. Sie hatte zum Beispiel „Jingle Bells“ zur Schlittenwanderung der kleinen Waldschrat-Familie ausgesucht. Das Lied und mehrere andere spielte sie in Stegmanns Lesepausen auf ihrer Harfe.

Zum vierten Mal begleitete sie die Lesung auf ihrem Instrument. Die böhmische Hakenharfe hatte sie selbst gebaut. Ihr größter Vorteil: „Man kann sie überall mit hinnehmen.“ Mit diesem Instrument stellte sie sich auch Herausforderungen, indem sie zum Beispiel einen Käfer summen ließ. Am längsten musste sie bei der Vorbereitung allerdings darüber nachdenken: „Eine gehässige Ratte – wie stellt man das musikalisch dar?“ Eccards Lösung: Sie clusterte, sprich sie spielte nahe beieinander liegende Töne gleichzeitig und zwar so, dass sich dabei keine Harmonien ergaben.