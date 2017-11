Konzert : Männergesangverein von 1857 Pinneberg feiert 160-jähriges Bestehen

vergrößern 1 von 2 Foto: Frauke Heiderhoff 1 von 2

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Pinneberg | Bei Jubiläen von Drostei und Pinneberger Bühnen darf der Männergesangverein von 1857 Pinneberg (MGV) nicht fehlen. Doch auch private Feiern bereichern die singenden Herren der Kreisstadt mit ihren geschulten und wohlklingenden Stimmen.

Der MGV feiert sein 160-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert. Das Konzert beginnt am 2. Dezember um 18 Uhr in der Lutherkirche im Kirchhofsweg 53 a. Der MGV tritt mit dem Frauenchor der Volkshochschule Pinneberg auf. Die beiden Chöre singen seit 45 Jahren häufig gemeinsam. „Die gegenseitige Unterstützung rührt aus der Zeit her, als wir beide den gleichen Chorleiter, Herrn Drewing hatten“, berichtet Sprecher Nils Weber.

Das Programm umfasst ein- und mehrstimmig gesungene Lieder. Während des Konzerts erklingen Stücke wie „Hymne an die Nacht“ genauso wie zahlreiche weihnachtliche Lieder, darunter „Tochter Zion“, „Fröhliche Weihnacht“ und „Weihnachtsglocken“. „Der Konzertbesuch eignet sich, um sich auf die bevorstehende festliche Zeit einzustimmen“, erläutert Chorleiter Uwe Asmussen.

Asmussen begrüßt das Publikum im Zuge des Konzerts mit einer kleinen Ansprache. Die beiden Chöre werden ihr facettenreiches Liedgut dann gemeinsam und abwechselnd präsentieren. Bei einigen Liedern ist dann auch ein Einstimmen der Gemeinde beziehungsweise des Publikums sehr erwünscht. Thomas Feldhaus begleitet die Singenden auf der Trompete.



Der Chor hat aktuell 27 aktive Sänger. Das Vereinsleben geht nach Auskunft von Sprecher Nils Weber „weit“ über die jeweils mittwochs veranstaltete Probe hinaus. Die Mitglieder initiieren außer den geselligen Gesprächsrunden nach den Gesangstreffen im VfL-Heim auch gemeinsame Auftritte, Ausfahrten sowie Stiftungsfeste. „Das sorgt für eine tolle Gemeinschaft von „alt und jung““, berichtet Sprecher Nils Weber. Die Mitglieder absolvieren zwischen zehn und 15 Auftritte im Jahr.

Der 42-jährige Weber nennt vor allem den starken Zusammenhalt als Grund, dem MGV anzugehören. „Auch Notenkenntnis ist für ein Beitreten nicht erforderlich“, ergänzt Weber. Der einzelne Sänger „wachse“ allmählich in die Gemeinschaft samt deren Auftritten hinein.

Mit viel Elan singen einige Mitglieder schon seit über 60 Jahren im MGV. „Wir freuen uns sehr über neue Mitwirkende jeden Alters“, betont Weber. Der „Spaß an der Freud“ stünde bei ihnen im Vordergrund. Volkslieder, Opernstücke, plattdeutsche Lieder, Kirchenlieder und moderne Stücke gehören zum Gesangsrepertoire des MGVs.

Was die Zukunft betrifft, streben die Mitglieder an, ihre „Gemeinschaft mittels Nachwuchs zu verjüngen, ohne ihre Wurzeln und die Gemeinschaft aufzugeben“. Sie möchten also weiterhin als reiner MGV vierstimmig singen. „Wir werden zudem unser Repertoire vorsichtig aufpeppen, jedoch nicht komplett umstoßen“, ergänzt Weber. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind sehr willkommen. Mehr Informationen gibt es im Internet.