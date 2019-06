„Männerfußball ist was anderes“

Daniela Runges Leidenschaft ist aktiver Fußball / Dennoch bevorzugt sie zum Zuschauen die WM der Herren

von Janina Schmidt

28. Juni 2019, 16:14 Uhr

Appen | Im Alter von etwa 13 Jahren gründete die heutige Bauingenieurin Daniela Runge eine Mädchenmannschaft im Appener TuS, spielt noch immer in der erfolgreichen ersten Frauenmannschaft ihres Vereins in der Oberliga, zeitweise sogar in der Landesliga. In diesem Jahr war sie erstmals Vorsitzende des Organisationsteam des Walter-Pein-Turniers zugunsten von „Appen Musiziert“. Die aktuell laufende Frauen-WM verfolgt sie zwar, dennoch sagt sie ehrlich: „Männerfußball ist einfach etwas anderes zum Zuschauen.“ Die Gründe für diese Ansicht und ob sie daran glaubt, dass der Frauenfußball aufholen kann, verrät die 28-Jährige im Freitagsgespräch.

Die Fußballbegeisterung kam bei Runge mit 13 Jahren erst relativ spät. Ihr Vater habe Fußball gespielt, der Funken sei aber erst durch eine fußballbegeisterte Freundin übergesprungen. „Sport war mein Ding“, erinnert sie sich. Deshalb habe sie sich motivieren lassen, mit dieser Freundin eine eigene Mädchenmannschaft im TuS Appen zu gründen. Ein Projekt mit Zukunft, denn eine Frauenmannschaft hatte der Verein bereits als eine der ersten. Nur am Nachwuchs mangelte es. Mit 16 konnten sie Mädels mit ärztlichem Attest bereits vorzeitig in die Erwachsenenmannschaft überwechseln.

Das ist inzwischen zwölf Jahre her. Zu alt für ihre Mannschaft wird Runge nicht. Denn aufgrund der geringeren Zahl an Spielern gibt es bei den Damen keine Senioren: „Bei den Männern gibt es noch die alten Herren, die alten Damen existieren nicht.“ Auch gebe es keine 3. Bundesliga der Frauen und keine Kreisklasse.

Aktuell befindet sich die Mannschaft in der Sommerpause. Runge ist noch braun gebrannt von der gemeinsamen Saisonabschlussfahrt nach Mallorca. „Wir haben ordentlich gefeiert“, sagt sie grinsend. Die Mannschaft, die bereits von 2015 bis 2017 in der Landesliga spielte, hätte in dieser Saison wieder aufsteigen können, als Nachrücker. „Darauf haben wir aber verzichtet“, sagt Runge. „Wir haben viele neue und junge Frauen in der Mannschaft und wollen uns erstmal in der Oberliga festigen.“ Auf einen Aufstieg im nächsten Jahr hofft sie trotzdem.



Freude über den Kunstrasen für den TuS





Entsprechend froh sei sie über das Ja der Politik zum Kunstrasen. „Wir spielen ja recht hoch. Das Mithalten wurde mit den Trainingsmöglichkeiten auf unserem Acker eng.“ Runge und viele ihrer Freunde aus dem Fußball leben heute noch in der Gemeinde, waren wie Runge nur zum Studium ein paar Jahre weg, kehrten dann zurück. Der Wert eines funktionierenden Sportvereins zeigt sich auch hier: Er schafft Heimat, und das hält die Jugend im Ort.

Gemeinsam mit ihrem ebenfalls fußballversierten Freund verfolgt Runge die meisten Spiele der aktuell laufenden Frauen-WM. „Da müssen wir beide schon manchmal schmunzeln“, sagt sie. Schlecht spielten die Frauen nicht direkt, sie seien auch im Stellungsspiel recht stark. Dennoch sei der Männerfußball spannender, schneller und technisch besser. Das liege aber natürlich auch an der Förderung. „Viele Frauen in den Nationalmannschaften sind sogar noch berufstätig“, erläutert Runge. „Bei den Männern wäre das undenkbar.“ Auch kenne man bei den Männern die einzelnen Spieler besser, weshalb man mehr mitfiebert. Das ginge sogar ihr so, obwohl sie schon viele Spielerinnen verfolgt habe. Und die gemeinsame Begeisterung der Massen bei der Männer WM sei auch ein ausschlaggebender Faktor für die größere Faszination des Männerfußballs. Das impliziert aber Entwicklungsmöglichkeiten. Kann der Frauenfußball aufholen? „In Deutschland könnte das möglich sein“, sagt Runge. „International sehe ich da aber Schwierigkeiten. Das Ungleichgewicht bei der WM ist deswegen auch enorm. Thailand hat gerade 13 zu 0 gegen die USA verloren“, sagt sie.

Diese Prognose schmälert aber weder Runges Ehrgeiz, noch ihren Spaß am Sport. „Die Gemeinschaft, der Teamgedanke, das Abschalten, sich auspowern“, das sei es, was sie an daran bindet. „Und wenn man einen Ball schießt, und er fliegt oben in der Ecke ins Tor, das ist schon ein geiles Gefühl“, sagt die Innenverteidigerin mit leuchtenden Augen und fügt lachend hinzu: „Das kommt in meiner Position allerdings selten vor. In dieser Saison noch gar nicht.“

Frauen, die sich für das Fußballspielen interessieren, aber noch keine Erfahrung haben, sind im TuS Appen ebenfalls gut aufgehoben. Es gibt auch eine Einsteigermannschaft in der Kreisliga. Zeitaufwendig ist das Hobby allerdings bei den Damen ebenso. Zwei Mal wöchentlich ist Training, am Wochenende sind Spiele.

