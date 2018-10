Mängel an Klappbrücke entdeckt

Hafenspange ist bis Donnerstag gesperrt / Wartungsarbeiten und Behebung von Defekten werden durchgeführt

von Bernd Amsberg

08. Oktober 2018, 17:16 Uhr

Doppelt hält besser: Mit zwei Reihenrot-weiß-gestreifter Baken auf beiden Seiten ist die Käpten-Jürs-Brücke zurzeit abgesperrt. Sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger. Denn: Die Brücke wird gewartet. „Zweimal im Jahr müssen wir deswegen den Verkehr umleiten“, erklärt Annika Markull vom Flächenmanagement der Stadt Elmshorn.

Insgesamt ist die Brücke seit ihrer Eröffnung vor fünf Jahren das 12. Mal gesperrt. Die jetzige Sperrung wird sich bis kommenden Donnerstag, 11. Oktober, ziehen. „Dass es diesmal ein wenig länger dauert ist den umfangreichen Arbeiten geschuldet“, sagt Markull. Die Brücke werde nicht nur gewartet, zusätzlich würden auch weitere Mängelbeseitigungen in Angriff genommen. „Die Gewährleistung des Herstellers beläuft sich auf fünf Jahre. Deswegen wurde im Sommer eine Brückenhauptprüfung durchgeführt, um eventuelle Schäden oder Mängel zu finden und sie noch innerhalb der Gewährleistungszeit anzumelden“, sagt Ingo Brüss, der das Projekt Brückenbau vor fünf Jahren umgesetzt hat. „Kleinigkeiten wurden gefunden“, so Markull. Ein Teil dieser Mängel werde jetzt gleichzeitig mit der Wartung behoben. Auch die Steuerung wurde bereits einmal umprogrammiert. „Jetzt ist es so, dass die Brücke prüft, ob sie funktioniert, bevor sie die Schranken schließt und mit dem eigentlichen Klappvorgang beginnt“, erklärt Brüss. Zuvor seien bei Störungen die Schranken immer schongeschlossen, obwohl die Brücke sich gar nicht geöffnet hat. „Das ist nun behoben. Die Schranken schließen sich nur, wenn die Brücke auch hochklappen kann.“

Die Dichtungsringe an den Zugstangen werden zurzeit überholt. Sie werden ausgebaut und dann von Schmutz und Ablagerungen befreit. Auch die Einstiegshilfe zum Maschinenraum, der sich unterhalb der Brücke befindet, muss ausgetauscht werden.

„Wir achten darauf, die Sperrzeiten der Brücke so gering wie möglich zu halten“, sagt Markull. Die Umleitung der Autofahrer könne Dank der Fertigstellung der Bauarbeiten Vormstegen wie gewohnt über diese Straße laufen. Ursprünglich war angedacht, die Brücke über mehrere Wochenenden zu sperren, damit die Auswirkungen für den Verkehr nicht so immens sind. „Dadurch, dass Vormstegen wieder befahrbar ist, erleichtert das nicht nur die Planung, sondern spart auch eine Menge Mehrkosten“, so Markull. Genauer gesagt: Knapp 20 000 Euro. Eine Wartung kostet rund 25 000 Euro. Da diese Routineüberprüfungen alle sechs Monate vorgenommen werden müssen, fallen rund 50 000 Euro jährlich an Wartungskosten an. 30 000 Euro jährlich zahlt die Stadt für Bereitschaftsdienste. Ab 2020 ist laut Markull mit Mehrkosten zu rechnen. Dann sind die Gewährleistungsverträge ausgelaufen und Reparaturen müssen von der Stadt getragen werden.

115 bis 130 Klappvorgänge werden im Jahr durchgeführt. „Davon sind zehn bis 15 Prozent Probeklappungen“, erklärt Markull. Besonders in der Zeit rund um den Hafengeburtstag komme es vermehrt zu einer Frequentierung der Krückau im Bereich der Klappbrücke.