Macht die Stadt ihre Party kaputt?

von Claudia Ellersiek

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:53 Uhr

Keine Bühne, keine Musik, Personenkontrollen durch die Mitarbeiter des Jugendschutzes: Nach den Problemen mit alkoholisierten Jugendlichen während des Eulenfestfeuerwerks greift die Stadt in diesem Jahr durch und stellt neue Regeln für die Top-Party des Jahres auf. Vor allem in den sozialen Netzwerken werden sie zum Teil kontrvers diskutiert. Tenor: Die Stadt macht den Veranstaltungshöhepunkte in Quickborn kaputt.

Nils Schöning etwa postete auf Facebook einen offenen Brief an Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) . Darin zweifelt er die Wirksamkeit der Maßnahmen mit dem Ziel eines verbesserten Jugendschutzes an. Die Stadt werde so nichts erreichen. „ Da sind in erster Linie und schon viel früher die Eltern gefragt, Aufklärung zu betreiben“, schreibt der Rettungssanitäter, der unter anderem zehn Jahre lang den Sanitätsdienst während des Wacken Open Air koordiniert hat.

Kai Jacobsen setzt sich ebenfalls via Facebook für einen breiteren Dialog ein, und Verena Horx wird gar das Gefühl nicht mehr los, „dass die Stadt keine Lust mehr auf junge Menschen hat.“

Der 24-jährige Gordon Kemsies (Foto) sieht die neuen Regeln ebenfalls kritisch und nutzte die Sprechstunde des Bürgermeisters nur einen Tag nach Veröffentlichung der offiziellen Verlautbarung, um seine Fragen zu stellen. Das Fazit: Viele der Befürchtungen seien nachvollziehbar, zugrundeliegende Zahlen allerdings maßlos übertrieben.

„Es gab in den vergangenen Jahren viele Betrunkene, aber von hunderten betrunkener Jugendlicher kann nicht die Rede sein“, sagt Kemsies, der ebenfalls zu den Fans der Veranstaltung gehört und jedes Jahr dabei ist. Er wünscht sich von der Stadt alternative Vorschläge für den Veranstaltungsort. „Man könnte den Budenzauber zum Beispiel auf die andere Seite des Harksheider Wegs auf den Parkplatz am Fußballstadion verlegen.“ Das Gelände sei gut einzuzäunen, Zugangskontrollen relativ unproblematisch.

Verwaltungschef Köppl warb in dem Gespräch mit Kemsies um Verständnis. „Wir haben im vergangenen Jahr zwei Müllcontainer mit harten alkoholischen Getränken eingesammelt. Und wir reden hier nicht über 18-Jährige, die das Zeug trinken, sondern über 12-, 13- und 14-Jährige.“ Das sei für einen Veranstalter am Ende nur noch schwer und nur mit einem enormem Sicherheitsaufwand zu kontrollieren gewesen. Köppl und Kemsies vereinbarten, im Gespräch zu bleiben.