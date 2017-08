Region Pinneberg in Kürze : +++ Lutzhorn: Motorradfahrer verletzt +++ Quickborn: Sommerfest lockt +++ Haseldorf: Tagesordnung erweitert +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Lutzhorn Bei einem Motorradunfall in Lutzhorn ist am vergangenen Sonntag ein 57-Jähriger verletzt worden. Der Mann aus Bad Schwartau war gegen kurz nach 11 Uhr im Bereich der Einmündung Hauptstraße/Bramstedter Landstraße gestürzt. Seine Beifahrerin blieb bei dem Crash unverletzt, wie Sascha Schmidt, Leiter der Polizeistation Barmstedt, berichtete. Der Fahrer kam laut Polizei aus Richtung Heidmoor, als er kurz vor der Einmündung mit seiner Harley Davidson auf eine bereits abgestreute Ölspur geriet, wegrutschte und in den Straßengraben stürzte. Dabei verletzte sich er sich im Rippenbereich. Da es zuerst der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung bestand, sei auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, so Schmidt. Der Hubschrauber landete nahe der Unfallstelle, wurde dann jedoch nicht benötigt.

Quickborn Bei strahlendem Sonnenschein feierte die Awo Quickborn das traditionelle Sommerfest. Der Orgelspieler Erich Jabs begrüßte die Besucher mit nostalgischen Klängen. Für die Besucher gab es neben einem Flohmarkt und zahlreichen Essensangeboten auch ein Glücksrad mit Gewinnen. „Der Erlös aus unserem Sommerfest kommt in diesem Jahr der Aktion ,Strickt gegen Gewalt‘ zugute“, sagte Elke Schreiber, Awo-Vorsitzende. Damit beteiligt sich die Awo an der Kampagne, die von internationalen Frauen ins Leben gerufen wurde.

Haseldorf Zu einer Sitzung des Haseldorfer Gemeinderats lädt Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) für morgen ein. Die von der freien Wählergemeinschaft Bürger für Haseldorf (BfH) kritisierte Tagesordnung wurde um einen Punkt erweitert. Neben der Sitzungseröffnung und der Einwohnerfragestunde soll nun auch über ein Faltblatt beraten werden, das die Gemeinde zu Werbezwecken herausgibt. Danach wird die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitergeführt. Die Beratungen im Haseldorfer Hof in der Hauptstraße 32 beginnen um 19 Uhr.

Schenefeld Jetzt ist es offiziell: Es gibt zwei Kandidaten. Der Gemeindewahlausschuss Schenefeld hat die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl bestätigt. Die Schenefelder können am Sonntag, 24.September, der amtierenden Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (Einzelbewerberin) oder ihrem Herausforderer Constantin von Piechowski ihre Stimme geben. Die FDP, dessen Ortsvorsitz Pichowski inne hat, hatte den Juristen vorgeschlagen. Die Bestätigung der Wahlvorschläge wurde vom Gemeindewahlausschuss einstimmig beschlossen. Dies war der einzige Punkt auf der Tagesordnung des Gremiums.

Elmshorn Bundestagswahl am 24. September: Um die Stimmen wird vor allem auch vor Ort in den Städten und Gemeinden gekämpft. Elmshorns CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt bat das Gebäudemanagement der Stadt zu prüfen, ob für Veranstaltungen öffentliche Räume zur Verfügung stehen. Bürgermeister Volker Hatje wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nutzung in einer Satzung klar geregelt sei. Demnach sei eine Nutzung von politischen Parteien in allen städtischen Gebäuden sechs Wochen vor einer Wahl nicht möglich.

Pinneberg Nachdem Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) die beiden Fraktionsvorsitzenden Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige) und Uwe Lange (Die Bürgernahen) in einer öffentlichen Mitteilung für ihre negativen Äußerungen in unseren Sommer-Interviews kritisiert hatte, reagieren die beiden Politiker nun widerum öffentlich darauf. Der Tenor: Sie bleiben bei der kritischen Haltung. Wie berichtet hatte sich Steinberg unter anderem gegen den Vorwurf gewehrt, die Verwaltung schiebe Dienst nach Vorschrift. Sie stellte sich schützend vor ihr Team.

Uetersen Bei einem Besuch der Firma Feldmühle haben sich die Landtagsabgeordnete Barbara Ostmeier und der CDU-Bundestagskandidat Michael von Abercron über die Schwerpunkte der Produktion von Papiererzeugnissen und die Neuausrichtung der Angebotspalette des Unternehmens informiert. Geschäftsführer Heiner Kayser betonte, dass sich das Unternehmen auf nassfestes Etikettenpapier, flexibles und hochwertiges Verpackungspapier, Zellstoffkarton und Bilderdruckpapier konzentriere. Einkaufsleiter Thorge Kühl verwies darauf, dass die Logistik für das Unternehmen eine entscheidende Rolle spielt. Bis vor kurzem konnte der Zellstoff per Schiff vom Hafen aus Glückstadt direkt im an der Pinnau gelegenen Werk angelandet werden. Durch die Verschlickung der Pinnau sei dies jetzt aber nur noch bedingt möglich. Ostmeier und von Abercron sicherten zu, sich für die Ausbaggerung der Pinnau einzusetzen.

Hamburg Nachdem es am Hamburg Airport „Helmut Schmidt“ in Fuhlsbüttel mehrfach zu Verzögerungen bei der Abfertigung des Fluggepäcks gekommen ist, verstärkt der Flughafen seine Suche nach Mitarbeitern. „Wir stellen ein, soviel wir können“, sagte eine Sprecherin des Airports am Montag in der Hansestadt. Der Arbeitsmarkt sei allerdings nicht sehr ergiebig. Die Männer müssten harte körperliche Arbeit leisten und wegen der Arbeit auf dem Flughafen-Vorfeld auch eine Sicherheitsüberprüfung bestehen. Dazu gehöre, seit zehn Jahren straffrei in Deutschland zu leben. Das Potenzial an Arbeitskräften sei begrenzt.

Schleswig-Holstein Knapp sieben Wochen nach dem Start erwarten die Karl-May-Spiele von Bad Segeberg ihren 200.000. Besucher in dieser Saison. Der Jubiläumsgast soll an diesem Donnerstag (10. August) in der 27. Vorstellung - und damit bereits eine Aufführung früher als im vergangenen Sommer - begrüßt werden, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die vergangene Spielzeit hatte dem Open-Air-Theater das vierte Rekordjahr in Serie eingebracht: Mehr als 366.000 Besucher strömten damals zu den Vorstellungen am Kalkberg. Die aktuelle Saison mit dem Klassiker „Old Surehand“, mit Alexander Klaws (33) in der Titelrolle und Jan Sosniok (49) erneut als Winnetou, endet am 3. September. „Das Wetter und vor allem die Vorhersagen haben es uns in den vergangenen Wochen nicht immer leicht gemacht, aber die Begeisterung für ,Old Surehand` ist ungebrochen“, berichtete Geschäftsführerin Ute Thienel. „Bei den kurz entschlossenen Tagesgästen haben wir gemerkt, dass sie ihren Besuch noch aufgeschoben haben - aber bis zum 3. September ist ja noch genügend Zeit, unser Abenteuer im Freilichttheater am Kalkberg zu erleben.“

von shz.de

erstellt am 08.Aug.2017 | 06:00 Uhr