Region Pinneberg in Kürze : +++ LTC Elmshorn setzt auf Kooperation +++ Brandlegung in Pinneberg +++ Verwunderung über Kitapersonal-Gelder +++

Elmshorn Im Vergleich zum Vorjahr ist es zwar eine Nummer kleiner, doch die Kooperation zwischen der Elsa-Brändström-Schule und dem Lawn-Tennis-Club Elmshorn lebt. Noch bis heute sind insgesamt 125 Mädchen und Jungen der fünften Klassen des Gymnasiums zum Schnuppertraining auf der Anlage an der Kaltenweide. Überwiegend auf dem Kleinfeld geben die Trainer Moritz Seemann, Younes Hemeicheh, Jochen Boyke, Joachim Ullrich und Frank Isernhagen erste Tipps zu Vor- und Rückhand. Noch vor den Sommerferien ist nach Worten von Stephan Jess (LTCE) auch eine AG mit einem Sportkurs des elften Jahrgangs geplant

Pinneberg Zwei Brände innerhalb von drei Wochen, beide gegen Mitternacht – die Angst der Bewohner im Hochhaus an der Dingstätte vor einem Feuerteufel war nachvollziehbar. Jetzt bestätigt die Polizei ihre Annahme: In beiden Fällen handelte es sich laut der Ermittler um Brandstiftung, wie Polizeisprecherin Silke Westphal gestern auf Nachfrage mitteilte. Über den weiteren Stand der Ermittlungen gab sie keine Auskunft. Rückblick: Zweimal rückte die Pinneberger Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit zu dem Hochhaus in der Innenstadt aus. Das erste Mal in der Nacht vom 25. auf den 26. April. Der Keller brannte, das Feuer zerstörte einen Großteil des Untergeschosses – unter anderem den Hauptverteilerkasten, wodurch Internet, Telefon und Fernsehen ausfielen. Das zweite Mal wurden Pinnebergs Feuerwehrleute in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai in die Dingstätte gerufen. Diesmal brannte der Dachboden. Sechs Parzellen waren betroffen. Seitdem sind die Bewohner des achtstöckigen, 72 Wohnungen zählenden Gebäudes sowie die ansässigen Geschäfte im Erdgeschoss verunsichert – und nach wie vor ohne Internet, Telefon und Fernsehen. Das soll sich wohl auch erstmal nicht ändern, wie Kathrin Campo von der DeWAG Wohnen in Stuttgart auf Nachfrage erklärte. Die DeWAG vertritt den Eigentümer des Hochhauses, die Pensionskasse Deutsche Wohnungen VII, die ihren Sitz in den Niederlanden hat. Die Kabel seien bei dem Kellerbrand im April komplett durchgeschmort. Bevor die Techniker in den Keller dürften, müsse die Sanierung abgeschlossen sein. Aktuell werden die Räume ausgeräumt und erneuert. „Dabei ist ein strenger Ablauf vorgegeben, die Arbeiten werden regelmäßig von Gutachtern und Sachverständigen überprüft“, so Campo. Für die Bewohner heißt das: Internet und Telefon sollen erst Ende Juni, Anfang Juli wieder wie gewohnt funktionieren. Doch es gibt vielleicht Hoffnung: „Wir prüfen gerade, ob wir eine Interimslösung finden, sodass innerhalb der nächsten zwei Wochen etwas passiert“, so Campo.

Wedel Kitapersonal-Gelder in zweistelliger Millionenhöhe, die der Kreis über Jahre nicht an die Kommunen weitergeleitet hat: Bei Wedels Grünen verursacht der Fall, über den das Wedel-Schulauer Tageblatt in der vergangenen Woche berichtete, „permanentes Kopfschütteln“, so Fraktionschef Olaf Wuttke. „Dass die Kreisverwaltung seit drei Jahren auf diesem Geldbatzen hockt – egal, ob sie das aus Gedankenlosigkeit, Unfähigkeit oder welchem Grund auch immer tut –, ist für uns nur die eine Seite dieses unglaublichen Vorgangs“, so Wuttke in einer Presseerklärung seiner Partei.

Uetersen Zurück in die Fraktionen − so lautete ein Beschluss im Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung am Dienstagabend. Die Politiker hatten zuvor intensiv über einen Satzungsentwurf zum Thema Plakatierung im Stadtgebiet debattiert. Vor allem ging es dabei um Wahlplakate, die zukünftig laut Verwaltungsvorschlag im Stadtgebiet länger stehen dürfen. Auch die Anzahl der Plakate pro Partei wurde von 30 auf 50 angehoben. Doch an manchen Orten soll nicht mehr plakatiert werden. Das störte die Politiker, die weiteren Beratungsbedarf sahen.

Barmstedt Der Countdown läuft: Wer sich für den Barmstedter Stadtlauf am Sonntag, 11. Juni, anmelden will, hat dazu nur noch drei Tage Zeit: Meldeschluss ist am kommenden Sonnabend, 3. Juni. „Aktuell sind 550 Teilnehmer angemeldet“, berichtete Klaus-Dieter Hansen vom Orga-Team des BMTV. Es gibt Fünf- und Zehn-Kilometer-sowie Nordic-Walking-, Kinder- und Bambini-Läufe. Das Startgeld beträgt zwischen drei und neun Euro; die Starts beginnen ab 8.45 Uhr. Anmeldeformulare gibt es in Barmstedt in der Buchhandlung Lenz und im Schuhhaus Schramm sowie in Elmshorn bei der Barmer GEK, Schulstraße 10-12.

Quickborn Auf die Eltern in Quickborn könnten ab dem 1. August höhere Gebühren für einen Platz in einer der Kindertagesstätten zukommen. Wenn sich die Mitglieder des Ausschusses für Kinder, Jugend und Soziales am Dienstag, 6. Juni, um 19 Uhr, im Quickborner Rathaus, Raum Himmelmoor, Rathausplatz 1, treffen, geht es um eine entsprechende Änderung der Entgelte.

Schenefeld Edeka will sich auch in Schenefeld niederlassen. Das geht aus den aktuellen Sitzungsvorlagen für die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt hervor. Getagt wird am 8. Juni. Seitens der SPD und Grünen war bereits im April ein Antrag gestellt worden, den B-Plan für das Areal gegenüber vom Schenefelder Platz auf Wohnbebauung auszurichten und kein weiteres Gewerbe anzusiedeln. Aus Sicht der Verwaltung wäre eine Ansiedlung an dieser Stelle „konfliktträchtig“, da der Lärm sich auf die Anwohner auswirken würden.

Hamburg Im kommenden Jahr wird „Baywatch“-Star David Hasselhoff als Sänger ins Land seiner größten musikalischen Erfolge zurückkehren. Der Vorverkauf für die Deutschland-Tour „30 Years Looking For Freedom“ hat am Mittwoch um 10 Uhr begonnen, also beinahe elf Monate vor dem Auftritt am 14. April 2018 in der Hamburger Sporthalle.

Schleswig-Holstein Obwohl die Übernachtungszahlen in Schleswig-Holstein unaufhörlich nach oben klettern, kommt der Tourismus-Boom in den meisten Erlebnis- und Freizeiteinrichtungen nicht an. Deren Besucherzahlen sind 2016 im Durchschnitt um 6,4 Prozent eingebrochen. Und das, nachdem es bereits in den Vorjahren eine Talfahrt gab. Das geht aus Daten hervor, die der Tourismusverband Schleswig-Holstein jetzt veröffentlicht hat. „Nicht wenige Monate wiesen Verluste in zweistelliger Höhe auf“, heißt es in einer Analyse des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) für das „Tourismusbarometer 2016“. Auch im Vergleich zu anderen Bundesländern habe sich die Freizeitwirtschaft im Norden schwächer entwickelt.