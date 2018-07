Region in Kürze : +++ Losglück für die Oberligisten +++ Uetersenerin vermisst +++ Öffis werden ausgebaut +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

04. Juli 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Oddset-Pokal: Losglück für die Oberligisten: Während sich die Fußball-Weltmeisterschaft langsam dem Ende nähert, stehen die Amateure in den Startlöchern. Vom 20. bis 22. Juli geht sowohl die erste Runde im Oddset- als auch im Holsten-Pokal über die Bühne. Auf die drei Oberligisten aus dem Kreis Pinneberg warten zum Auftakt durchweg machbare Aufgaben.

Barmstedt Regeln für private Feiern an Badestelle: Stadtwerke erarbeiten Bedingungen für die Nutzung des Geländes am Rantzauer See. Wer am Wochenende dort eine private Party feiern möchte, muss dafür während der Freibad-Saison 300 Euro zahlen. Wer einen Termin außerhalb der Saison wählt, zahlt 100 Euro weniger. Für Barmstedter Schulen und Vereine kostet jeder Tag 60 Euro.

Uetersen Uetersenerin vermisst: Mithilfe mehrerer zum Suchhunde hat gestern die Suche nach einer 49 Jahre alten Uetersenerin begonnen, die zuletzt am Montagabend gesehen worden ist.

Quickborn E-Jugend-Kicker zeigen viel Herz für kranke Kinder: Die Benefizturniere des 1. FC Quickborn haben Tradition, allein der Nutznießer wechselt. Nach dem Kinderhospiz Sternenbrücke im vergangenen Jahr geht der Erlös nun an das Team der Kinder-Intensivstation im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.

Schenefeld SPD will sich neu aufstellen: Für die Schenefelder SPD könnte die neue Wahlperiode anstrengender als für andere Fraktionen werden. Denn viele der langjährigen Lokalpolitiker haben aufgehört. „In den Bereichen Finanzpolitik und Planungspolitik werden wir uns personell neu aufstellen müssen“, sagt Fraktionsvorsitzender Nils Wieruch (SPD).

Wedel Politik fordert Lösungen für Kicker: Bau- und Hygienemängel in der Fußballanlage Schulauer Straße machen Ärger. Die Verwaltung steht in der Kritik. Es gibt jedoch kaum Geld, um sofort etwas zu verbessern.

Elmshorn Unterstützung für den „Pitzer-Turm“: In seiner ersten Sitzung hat sich der neu gegründete Stadtumbau-Ausschuss des Nutzungskonzepts für die Markthalle angenommen. Die Grünen kämpfen für einen Turm-Anbau, in dem Treppenhaus, Aufzug und Sanitäranlagen untergebracht werden könnten und bekommt dafür Unterstützung. Doch der Denkmalschutz hat die Idee schon einmal abgelehnt.

Hamburg Gute Nachrichten für Pendler. Neue S-Bahnen, längere Züge, größere Busse und dichtere Takte: Pendler, die in Hamburg auf „Öffis“ – also S-Bahn, Bus oder U-Bahn angewiesen sind – können aufatmen. Nach Jahren des Ärgerns über Verspätungen, Ausfälle und überfüllte Züge will die Stadt Hamburg das Angebot zum Fahrplanwechsel im Dezember auf vielen Linien ausweiten und verbessern. Die Kapazitäten im Berufsverkehr sollen um bis zu 30 Prozent steigen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Schleswig-Holstein Gammelfleisch in Husum: Am Montagnachmittag geriet der Klein-Lkw eines Berliner Unternehmers in eine Kontrolle der Polizei in Husum. Mit erschreckenden Resultaten: Sämtliche 70 Fleisch-Spieße hatten nicht den vorgeschrieben Kältegrad erreicht.